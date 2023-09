Pénteken Portugália Szlovákiával csapott össze az eb-selejtezők aktuális fordulójának keretein belül.



A találkozót 1-0-ra nyerték a portugálok, de valószínűleg sokkal inkább Martin Dubravka és Cristiano Ronaldo találkozásáról marad emlékezetes a meccs.

Egy labdáért folyó harcban Ronaldo becsúszva próbálkozott játékba avatkozni, de sikerült csúnyán eltrafálnia a kifutó szlovák kapust.

„A vállamat, a nyakamat és a mellkasomat is eltalálta. Csak lehunytam a szemem és imádkoztam, hogy az arcomat ne rúgja meg. Amikor láttam, hogy közelednek felém a stoplijai, nem tudtam odanézni.”



„Ez olyan helyzet, amikor a kapus becsukja a szemét és csak arra koncentrál, hogy a lövést blokkolja.”



„Nem hibáztatom Ronaldót, ez egy ilyen sport. Amikor rájött, hogy eltalált, azonnal odajött és megkérdezte, jól vagyok-e.”

Ronaldo has killed Dubravka he’s so old pic.twitter.com/Z3CUAs1dzl