Karim Benzema, a francia labdarúgó-válogatott kulcsembere a Nemzetek Ligája vasárnap megnyert döntőjét követően azt emelte ki, hogy erős csapatuk van, amely a Spanyolország ellen 2-1-re megnyert találkozón ismét bizonyította, hogy soha nem adja fel.

A franciák a csütörtöki elődöntőben kétgólos hátrányból múlták felül 3-2-re a belgákat, majd a fináléban is ellenfelük szerzett vezetést, de akkor is sikerült nekik a fordítás. A döntő legjobb játékosának megválasztott Benzema mindkét mérkőzésen a franciák első gólját szerezte. A Real Madrid légiósa - aki fegyelmi ügye miatt legtöbb társával ellentétben nem lehetett tagja a 2018-ban világbajnoki címet szerzett francia együttesnek - kifejtette: közösségüknek és számára személyesen is álomszerűen alakult az este.

"Nagyon szerettem volna trófeát nyerni a francia csapattal, ami most sikerült. Nehéz mérkőzés volt, egy kiváló riválissal találkoztunk, és ismét meg tudtuk mutatni a tartásunkat. Nagyon erős a csapatunk, soha nem adjuk fel, amit ezúttal is bizonyítottunk. Ez az igazán nagy csapatok sajátossága: hátrányba kerülve sem pánikolnak, és a megfelelő pillanatra várnak" - nyilatkozta. Hozzátette: ez a siker még nagyobb motivációt ad nekik a jövőt illetően, mert ebben a francia csapatban nagy lehetőségek rejlenek még.

A 33 éves támadó a válogatottban 92 mérkőzésen 33 gólt szerzett már, mindezt úgy, hogy 2015. október 8-tól idén júniusig nem lépett pályára a nemzeti együttesben. Amióta visszatért, a franciák mind a 11 mérkőzésén játszott, hatszor volt eredményes, és a rendes játékidőben még nem maradt alul csapatával: hat győzelem mellett ötször ért el döntetlent. Utóbbiak egyikét, a Svájc elleni Eb-nyolcaddöntőt a tizenegyespárbajban bukta el. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya az összecsapást követően ugyancsak kiemelte Benzema szerepét, és nélkülözhetetlennek nevezte őt. A szakember szerint a támadónak tökéletes a fizikai állapota, a játékát tekintve pedig érettebb, mint korábban. Hozzátette: nagy győzni akarás dolgozik benne, és jobban kommunikál a társaival.

"A jövőnk egyik fontos szereplője, az egyértelmű tehetségén túl rendelkezik azzal a szellemi és jellembeli erővel, amelyek a legmagasabb szintén kulcsfontosságúak" - mondta Deschamps.

A vesztes spanyolok szövetségi kapitánya, Luis Enrique mindenek előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az elődöntőben legyőzték az Európa-bajnok olaszokat, majd a döntőben kiegyenlített küzdelmet folytattak a vb-címvédő franciákkal, ami játékosaik és csapatuk számára is jó jel. Edzőként pedig számára az a mértékadó, hogy a játékukat illetően ezúttal is egyértelmű győzelmi szándékaik voltak, miközben megőrizték jellemző karaktereiket.

"Szokás szerint Spanyolország mindig a saját játékát igyekszik játszani, bárki legyen az ellenfél. Ez néha kicsit jobban sikerül, mint máskor, de ez teljesen normális. Elégedett vagyok azzal, amilyen teljesítményt nyújtottunk ebben a sorozatban. Mi hiányzott nekünk? Semmi. Egyet sajnálhatunk csak, hogy a vezető gólunk után nem sokkal egyenlített az ellenfél, pedig akkor gyengébb periódusban volt" - nyilatkozta a szakember.

