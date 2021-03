Anglia "arany nemzedékére" sokan úgy emlékeznek, mint akik nemzetközi szinten mindig alulteljesítettek. De miért nem sikerült felnőniük a feladathoz?

Figyelembe véve a rendelkezésükre álló hihetetlen tehetségeket, különös tekintettel a klubok szintjén elért sikereikre. Ha csak pár olyan nevet említünk, mint Frank Lampard, Steven Gerrard és John Terry, akkor arra jutunk, hogy legalább a világbajnoki döntőig menetelniük kellett volna.



Fotó: sportbible.com

Számos alkalommal gondoltuk, hogy majd most. Talán a legközelebb ehhez, a 2004-es Európa-bajnokságon voltak, ahol Sven-Goran Eriksson sztárnevekkel teli csapatot küldött a tornára. Például ez a felállás valami elképesztő volt. Svájc ellen valami olyan csapat állt ki, akik a világ bármely alakulatát megverték volna jobb napjukon.

Still trying to work out... pic.twitter.com/n81zI29bGB