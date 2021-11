A Real Madrid játékosának zsenialitása ismét bejárja a futballvilágot. Vinicius Junior „megalázta” egyik argentin ellenfelét, amikor is egy káprázatos esernyős csellel elvitte a labdát előle.

A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Tite először nem hívta be a keretbe Vinicius Juniort, majd végül egy sérülés miatt esélyt kapott. Vinicius meg is ragadta az alkalmat, hogy bizonyítson edzőjének, hogy nagyon is ott a helye a válogatottban. Argentína ellen az egész meccset végig játszotta. A meccs 0-0-s állásánál kis híján a brazilok megszerezték a vezetést, amikor is Vini Jr. zseniálisan tört be a tizenhatoson belülre. Egy látványos mozdulattal legyőzte Molinát, majd jó pozícióban szolgálta ki csapattársát... A mérkőzés végül 0-0-ra végződött.

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france.fr