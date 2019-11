A két legnagyobb sztár, Aaron Ramsey és Gareth Bale is tagja az azeriek és a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőkre készülő walesi labdarúgó-válogatott keretének.

A walesi szövetség honlapjának beszámolója szerint előbbi a kvalifikációs sorozatban először áll Ryan Giggs szövetségi kapitány rendelkezésére, míg utóbbi az elmúlt hetekben sérülés miatt nem játszott klubjában, a Real Madridban.



A walesi csapat jövő szombaton Azerbajdzsán vendégeként lép pályára, három nappal később pedig Marco Rossi csapatát fogadja Cardiffban. Amennyiben a magyarok nyernek, akkor kijutnak a jövő évi kontinensviadalra, amelynek egyik helyszíne a Puskás Aréna lesz.

A walesi keret:

kapusok:

Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

védők:

Ben Davies (Tottenham Hotspur), Neil Taylor (Aston Villa), James Lawrence (St. Pauli), Ashley Williams (Bristol City), Regan Poole (MK Dons), Chris Mepham (Bournemouth), Tom Lockyer (Charlton Athletic), Connor Roberts (Swansea City), Chris Gunter (Reading)

középpályások:

Joe Allen (Stoke City), Will Vaulks (Cardiff City), Joe Morrell (Lincoln City), Ethan Ampadu (RB Leipzig), Matt Smith (Queens Park Rangers), Dylan Levitt (Manchester United), Aaron Ramsey (Juventus)

támadók:

Harry Wilson (Bournemouth), Daniel James (Manchester United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Kieffer Moore (Wigan Athletic), Sam Vokes (Stoke City)



