Jürgen Klopp korunk egyik legjobb német edzője, ezért nem csoda, hogy a neve szóba került, miután Hansi Flick távozott a Nationalelf éléről.



A német szövetség a hírek szerint valóban megkereste Jürgen Kloppot a válogatott irányításának lehetőségével, ő azonban nyíltan és egyértelműen kijelentette, nem érdekli a dolog.

„Kifejeztem hűségemet a Liverpool felé. Az én szívem itt van, Liverpoolban.”



„Nem lehet csak így elvágni ezt a nyolc évet. Aláírtam itt egy szerződést, és ha jól emlékszem, nem álltam kábítószer hatása alatt és nem voltam megkötözve sem, amikor aláírtam. Meghoztam egy döntést.”

