A spanyol válogatott nagy meglepetésre kiütéses, 6-0-s győzelmet aratott Sevillában a vendég német együttes felett a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 4. csoportjának zárófordulójában.

A nap rangadója nyomasztóan egyoldalú meccset hozott. A házigazda spanyolok a találkozó elejétől a végéig könnyedén kerültek helyzetbe, míg a Sane, Werner, Gnabry német támadótrió a labdával is ritkán találkozott, a hazai kapura pedig semmilyen veszélyt nem jelentett. A találkozóról mindent elmond, hogy a vendégeknek nem volt kaput eltaláló lövésük és kísérletük is csak kettő.



Az ilyen komoly vereségbe legutóbb 1931-ben belefutott Nationalelf legjobbja még a hat kapott gól ellenére is talán a több ziccert is hárító Manuel Neuer volt, aki 96. alkalommal védte a német nemzeti csapat kapuját, amivel országos rekorder lett a hálóőrök között a legendás Sepp Maiert megelőzve.



Ezzel a spanyolok megnyerték a 4. csoportot és bejutottak az NL jövő őszi négyes döntőjébe, csakúgy mint a 3. csoport első helyét már korábban bebiztosító francia válogatott. Utóbbi együttes kedden a Svédország elleni 4-2-es sikerrel zárta a sorozatot.



Nemzetek Ligája, 6. forduló:

A divízió: 3. csoport: Horvátország-Portugália 2-3 (1-0) Franciaország-Svédország 4-2 (2-1)



A végeredmény: 1. Franciaország 16 pont, 2. Portugália 13, 3. Horvátország 3 (9-16), 4. Svédország 3 (5-13)



4. csoport: Spanyolország-Németország 6-0 (3-0), Svájc-Ukrajna - elmaradt



A végeredmény: 1. Spanyolország 11 pont/6 mérkőzés, 2. Németország 9/6, 3 Ukrajna 6/5, 4. Svájc 3/5



A Svájc-Ukrajna mérkőzés sorsáról a UEFA dönt.



C divízió: 1. csoport: Luxemburg-Azerbajdzsán 0-0 Montenegró-Ciprus 4-0 (3-0) A végeredmény: 1. Montenegró 13 pont, 2. Luxemburg 10, 3. Azerbajdzsán 6, 4. Ciprus 4

D divízió: 1. csoport: Málta - Feröer-szigetek 1-1 (0-0) Andorra-Lettország 0-5 (0-1) A végeredmény: 1. Feröer-szigetek 12 pont, 2. Málta 9, 3. Lettország 7, 4. Andorra 2

2. csoport: Gibraltár-Liechtenstein 1-1 (1-1)

A végeredmény: 1. Gibraltár 8 pont, 2. Liechtenstein 5, 3. San Marino 2



A csoportgyőztesek egy divízióval feljebb jutottak, a csoportutolsók pedig eggyel lejjebb kerültek.

Kép: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images