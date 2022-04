Gareth Southgate, a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája-csoportban szereplő angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint tanítványai világbajnokok lehetnek az idén Katarban, de ehhez "a tökéleteshez közeli" teljesítményre lesz szükségük.

A legutóbbi vb-n negyedik, tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes együttest irányító szakember a brit médiának nyilatkozva beszámolt róla, hogy a héten a szakmai stáb elmondta a játékosoknak: ha bejutnak az elődöntőbe, akkor be tudnak kerülni a fináléba, ahogyan az Eb-n is tették, ha pedig már döntősök, akkor meg is nyerhetik azt.

"Hihetetlenül nehéz feladat ez, és annyira közel kell lennünk a tökéletes teljesítményhez, amennyire csak tudunk. Ez jelenti most számunkra a kihívást, de már az előtt a lehető legjobb formában kell lennünk, hogy elutaznánk Katarba" - fogalmazott Southgate.

Az angol szövetségi kapitány szerint megkérdőjelezhetetlen, hogy az ellenfelek tisztelik a háromoroszlános válogatottat, és a riválisok közül egyik sem szívesen játszana ellenük.

"Ez ugyanakkor egy kétélű fegyver, bizonyos csapatok ugyanis ennek tudatában teljesen másképpen készülnek fel ellenünk, mint mások ellen" - tette hozzá.

A november 21-én kezdődő és december 18-ig tartó katari vb csoportsorsolását pénteken (ma) tartják Dohában. A Nemzetek Ligája A divíziójában az angolok a magyarok mellett a németekkel, valamint az Eb-címvédő olaszokkal találkoznak majd júniusban és szeptemberben.

Borítókép: England/Twitter