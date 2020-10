Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a minimális cél az, hogy a csapat a jövő évre halasztott Európa-bajnokságon az elődöntőig jusson el.

A 60 éves szakvezető erről azután beszélt az ARD televíziónak, hogy tanítványai Kölnben csak 3-3-as döntetlent játszottak Svájccal kedden este a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában.



"Amikor egy Eb-re kiutazunk, mindig az a cél, hogy a lehető legmesszebb jussunk" - mondta Löw. - "A potenciál megvan a válogatottban, és ha néhány apróságot kijavítunk, akkor rendben leszünk."



(Kép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)



Löw a svájciak elleni meccsről úgy vélekedett, a játékosok "nagyon-nagyon jó hozzáállást tanúsítottak, és kiemelte: az, hogy kétszer is egyenlíteni tudtak, mindenképpen pozitív. Hozzátette, "tudatosan vállaltak nagy kockázatot" a mérkőzés során.



A svájciak Mario Gavranovic és Remo Freuler találatával a 26. percben már 2-0-ra vezettek, Timo Werner azonban még az első félidőben szépített, Kai Havertz 55. percben szerzett góljával pedig egyenlíteni is tudtak a németek. Gavranovic az 57. percben ismét a vendégeket juttatta előnyhöz, Serge Gnabry azonban három perccel később egyenlített, és mint később kiderült, a végeredményt is beállította.



"A hibák néha benne vannak a játékban, de ezekből tanulhatunk, és erősebbek lehetünk a folytatásban" - fogalmazott Löw.



(Kép: VI Images via Getty Images)



A németek az A divízió 4. csoportjában négy forduló után 6 ponttal másodikok. Az élen Spanyolország áll 7 ponttal, harmadik Ukrajna (6 pont), negyedik Svájc (2). Németország november 14-én az ukránokat fogadja, három nappal később pedig a spanyolok vendégeként zárja a Nemzetek Ligája-idényt.

Kép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images