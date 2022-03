A dühös nigériai szurkolók megrohamozták a Moshood Abiola Nemzeti Stadiont, miután biztossá vált, hogy országuk nem kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Nigéria 1-1-es döntetlent játszott Ghána ellen, és Thomas Partey idegenbeli gólja elég volt ahhoz, hogy továbbjusson nemzeti együttese. Ez az első alkalom, hogy Nigéria 16 év után nem jut ki a világbajnokságra, és mondhatjuk, hogy az egész nemzet felháborodott a történtek miatt.

GHANA ELIMINATE NIGERIA. THEY ARE THE FIRST AFRICAN COUNTRY TO QUALIFY FOR THE 2022 FIFA WORLD CUP. pic.twitter.com/NQfGQ0XjFM

A The Sun azt állította, hogy a hazai szurkolók összecsaptak a rendőrökkel és könnygázt használtak, míg a ghánai játékosokat gyorsan ki kellett menekíteni, mert üvegekkel dobálták őket a lelátóról.

Angry Nigeria fans invaded the pitch and chased the players away after Nigeria lost to Ghana in Abuja and failed to qualify for the FIFA 2022 World Cup in Qatar. #WCQ #NigeriaGhana pic.twitter.com/GDW2WSsBj6