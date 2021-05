Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 33 fős bő keretet hirdetett az Európa-bajnokság előtt. A keretből 21-en felnőtt szinten még egyetlen alkalommal sem képviselték hazájukat nagy világeseményen. A szakembernek június 1-ig kell 26 főre csökkentenie a létszámot.

A koronavírus-járvány miatt az eddigi 23 helyett az idei tornán 26 játékosból áll majd egy-egy együttes kerete, a mérkőzésekre viszont csak 23 futballistát lehet nevezni, mert a sportág szabálya előírja, hogy legfeljebb 12 cserejátékos lehet. Az angolok a csoportkörben Skóciával, Horvátországgal és Csehországgal találkoznak a részben budapesti rendezésű Eb-n.

