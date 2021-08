A döntőben sem számíthat a spanyol labdarúgó-válogatott Dani Ceballos játékára a tokiói olimpián.

A Real Madrid 24 éves játékosa - aki az elmúlt két idényben az Arsenalban szerepelt kölcsönben - pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy a viadal elején elszenvedett bokasérülése minden igyekezete, valamint az orvosi stáb erőfeszítései ellenére sem jött rendbe. Hozzátette, emiatt nem tudja segíteni a társait a Brazília elleni döntőben, ahogyan azt szeretné és tervezte. A közép-európai idő szerint 13.30-kor kezdődő szombati, jokohamai fináléban az 1992-es, barcelonai olimpián aranyérmes - 1920-ban és 2000-ben második helyezett - spanyolok ellenfele a címvédő, hatszoros olimpiai érmes dél-amerikai gárda lesz.

Pic | Ceballos ankle injury after being injured vs Egypt with Spain u23 national team in Summer Olympics games. pic.twitter.com/3IowYCzhfS