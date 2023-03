Nem indult jól a hollandok számára a 2024-es Európa-bajnokság selejtezősorozata, ugyanis rögtön az első fordulóban belefutottak egy nagy verésbe az Mbappé vezette franciák ellen.



A hollandok oldaláról több sztárjátékos is kihagyta a találkozót, többek között Cody Gakpo és Matthijs de Ligt is.

Összesen öt játékost kellett nélkülöznie Ronald Koemannak. A hivatalos álláspont szerint influenza miatt nem tudtak pályára lépni, de van egy másik elmélet is.

A De Telegraaf újságírója, Mike Verweij szerint a csapaton belül meg vannak győződve arról, hogy egy korábban fogyasztott curry-s csirke okozta a megbetegedéseket.

„A csapat körül az a hír járja, hogy a meccs előtti napon felszolgált curry-s csirke tehet a betegségekről. Ez az oka, hogy Gakpo, de Ligt, Botman, Veerman és Verbruggen kihagyta a találkozót.” – mondta el az újságíró.

