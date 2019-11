A 2020-as Labdarúgó Eb-selejtezőjének D csoportjában még nem dőlt el semmi, három csapat is esélyes a továbbjutásra. Svájc Gibraltár ellen lép pályára, míg Írország a tabella élén álló Dániát fogadja.



Izgalmakat ígér Írország és Dánia összecsapása, hiszen mindkét együttes révbe érhet, de a hazai csapat van szorítottabb helyzetben, mivel az íreknek csak a győzelem jöhet szóba, míg Dániának már egy döntetlen is elég.



Az ír szurkolók csak remélni tudják, hogy nem egy olyan vitatott szituáció fog dönteni a továbbjutásról, mint történt az napra pontosan a 10 évvel ezelőtt a francia-ír vb pótselejtezőben, melynek során a franciák Thierry Henry egyértelmű kezezése után szerzett góllal jutottak ki a világbajnokságra.



A mérkőzés után Henry is elismerte, hogy kézzel juttatta be a kapuba a labdát.



"Tudom, mit akarnak kérdezni, és nem fogok hazudni: kéz volt. A labda érintette a kezemet, és én folytattam a játékot. A bíró nem sípolt, és gól lett. Természetesen jobban szerettem volna, ha másképp történik, de nem én vagyok a bíró. Ezzel együtt nem gondolom, hogy nem érdemeltük meg a kijutást" - mondta a Le Figarónak a Henry, akit a hetekben nevetek ki az amerikai Montreal Impact vezetőedzőjének.



Az írek természetesen rendkívül csalódottak voltak a mérkőzés után, hiszen az esélyesebb franciák ellen karnyújtásnyira voltak a továbbjutástól. Sőt több ír játékos és szurkoló is újrajátszást követelt.

