Dibusz Dénes, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa szerint talán még maguk a játékosok sem számítottak arra, hogy a csapat első helyen végez csoportjában és ezzel feljut az A divízióba a Nemzetek Ligájában.

A Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros hálóőre szerda este, a törökök elleni 2-0-s sikert követően az M4 Sportnak elmondta, felvették a versenyt riválisukkal, akinek ráadásul a szerb-orosz mérkőzés félidei állásának (4-0) tudatában mindenképpen támadniuk kellett, ezáltal pedig megnyílt a terület a magyarok előtt. Megjegyezte, a gyors cserejátékosokkal frissíteni tudott az együttes, amiből egy szép győzelem "kerekedett ki".



A pályafutása első válogatott gólját szerző Sigér Dávid is a cseréket dicsérte:

"Az első félidőben szerintem jobb volt az ellenfelünk, de a padról beszálló játékosok nagyon sokat lendítettek a csapaton" - mondta a Ferencváros középpályása, aki bármelyik pillanatban apa lehet, ezzel is üzent gólöröménél, amikor berakta a meze alá a labdát a hasához.





Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images

A második gólt szerző, a válogatottban ugyancsak először eredményes Varga Kevin azt mondta: "Azt vártam én is, hogy minél előbb odaérjek a kapuhoz, és az utolsó lépésnél úgy éreztem, hogy rosszul toltam meg a labdát. Szerencsére utat talált a kapuba, de a gólörömre már nem jutott erőm."



Akárcsak az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, valamint a Szerbia elleni Nemzetek Ligája-összecsapáson, Marco Rossi szövetségi kapitány koronavírus-fertőzése miatt ezúttal sem lehetett a csapattal. Ahogyan a szerbek elleni mérkőzésen, ezúttal is Gera Zoltán helyettesítette a pálya szélén.



"Meg akartuk nyerni a meccset, ezért frissíteni kellett a szünetben. A sikerek kulcsa, hogy tökéletesen együtt van a társaság, hatalmas szenvedéllyel és győzni akarással futballozik, szinte edző nélkül is eredményesen le tud játszani egy ilyen meccset" - mondta az U21-es nemzeti csapat szövetségi edzőjeként dolgozó Gera.





Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images

A jövő évi Európa-bajnokságra kijutott magyarok, akik immár hat találkozó óta veretlenek, a csoportelsőséggel feljutottak a Nemzetek Ligája élvonalába, egyúttal akár világbajnoki pótselejtezős helyhez is juthatnak, de ez csak a vb-selejtezők jövő novemberi zárásakor derül ki.



A magyar csapat a lefújást követően először a kezdőkörben ünnepelt, majd egy transzparens előtt fényképezkedett, amin a "Büszke Nemzet! Köszönjük, Srácok. Grazie Marco, Cosimo, Giovanni" felirat volt olvasható.

Borítókép: Arpad Kurucz/Anadolu Agency via Getty Images