Intenzív mérkőzésre számít szerdán a magyarok ellen Sztanyiszlav Csercseszov, az orosz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

"Minden meccs más, nem szabad a szeptemberi találkozóból kiindulni. Már csak azért sem, mert mindkét csapatban voltak változások" - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján a szakvezető. Kifejtette, két okból kifolyólag is fontos csapata számára a győzelem: egyrészt a csoportgyőzelem felé óriási lépés lenne a Nemzetek Ligájában, másrészt a világranglista-helyezés szempontjából sem mindegy az eredmény, mivel a 2022-es, katari világbajnokság selejtezőjének sorsolására a kalapokat ez alapján állítják össze novemberben.



A magyar válogatottról úgy nyilatkozott Csercseszov, hogy vannak veszélyes játékosai, akik akár cserepadról beszállva is megváltoztathatják a játék képét, de egyetlen futballistát sem emelt ki név szerint.



Csercseszov arról is beszélt, hogy nehéz ilyenkor a felkészülés, mert mindössze három napja játszottak egy másik mérkőzést, ráadásul a törökök elleni 1-1-es döntetlent kifejezetten intenzív összecsapásként jellemezte, de hozzátette, hasonlóra számít szerdán is.





Mirancsuk (pirosban) szerint nem lesz könnyű mérkőzés a magyarok elleni találkozó.

A Lokomotiv Moszkva középpályása, Anton Mirancsuk úgy nyilatkozott, hogy készen állnak az összecsapásra, ő személy szerint tökéletes fizikai állapotban várja az összecsapást. A magyarokról azt mondta, hogy jó csapat, amely ráadásul jó formában van, ezért úgy vélte, nem lesz könnyű kilencven perc számukra.



Az angol Michael Oliver sípjelére közép-európai idő szerint szerdán 20.45-kor kezdődik az orosz-magyar találkozó, melynek tétje a csoportelsőség lesz a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Marco Rossi együttese győzelemmel megelőzné riválisát a tabellán, illetve bebiztosítaná bennmaradását.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images