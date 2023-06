A Nemzetek Ligája négyes döntőjének második mérkőzését a Twente stadionjában játsszák, a publikum két gólt láthatott az első félidőben



Silvio Berlusconi emlékére egyperces gyászszünettel kezdődött a mérkőzés. Az olaszok felavatták új fehér szerelésüket, a spanyolok vörös felsőhöz fekete nadrágot vettek fel.



Az első helyzet Rodrigo előtt adódott, de Bonucci blokkolt, a kipattanó pedig elkerülte a kaput. A túloldalon Spinazzola veszélyeztetett, de az első gólt a spanyolok szerezték. Donnarumma rossz passzát követően Pino szerelte Bonuccit, majd 14 méterről a kapuba lőtt.



A válaszra tíz percet sem kellett várni. Le Normand „kezelte le” Zaniolo kísérletét, a megítélt büntetőt Immobile váltotta gólra.



A 21. percben újra betaláltak az olaszok, de hiába Frattesi gólja, lesállás előzte meg. A 27. minutumban Morata lövését tolta ki Donnarumma, Pino szögletét követően Rodri nem talált kaput.

A játékot mezőnyharc jellemezte ekkor, a kulcspasszokba rendre hiba csúszott. Gabi viszont remekül tálalt Morata elé, de spanyol támadó kapáslövését könnyedén fogta az olasz kapus. A túloldalon Toloi került lövőhelyzetbe, bő húsz méterről leadott próbálkozása nem sokkal ment mellé.



A félidő végén reklamálásért Jordi Alba kapott lapot, Simón pedig lábbal tisztázott Barella elől.

A második játékrész hatalmas spanyol helyzettel indult: Moreno közeli lövését védte Donnarumma, Morata gyűjtötte be a labdát, de öt méterről nem talált a kapuba. Két kimaradó spanyol próbálkozást követően Jorginho beadását Di Lorenzo közelről Simón kezébe fejelte.



Egy órányi játék után cserékre szánta el magát Roberto Mancini: Federico Chiesa és Bryan Cristante állt be Immobile és Jorginho helyére.



Simón bravúr következett a 64. percben. Dimarco centerezését követően Frattezi kísérletét hárította a spanyol kapus.



Válaszul belenyúlt a meccsbe Luis de la Fuente is, Gavit lehozta, Sergio Canales folytatta.



A 73. percben Jordi Alba hatalmas mentése kellett, Di Lorenzo érkezett veszélyesen Dimarco beadására. Nem sokkal később ismét Dimarco próbálkozott, akkor azonban Frattesi fölé lőtte a labdát.



Újabb cserék következtek, majd óriási esély kínálkozott a spanyolok előtt, de Morata közeli kísérleténél résen volt Donnarumma.



A 88. percben jött a dráma, csereként beálló Joselu góljával a spanyolok vezetnek! Rodri próbálkozása irányt változtatott a védőkön, a harmadik meccsét játszó támadó pedig három méterről a bal alsóba emelte a labdát.

Spain book their place in the final! ????????????#NationsLeague pic.twitter.com/VB0BmmqMVz — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2023





Négy percet hosszabbított a játékvezető, de újabb gól már nem esett, ezzel eldőlt, hogy Spanyolország és Horvátország játssza a döntőt!



Jegyzőkönyv:

Spanyolország–Olaszország 2–1

Enschede, Twente-stadion, 30 000 néző. V: Vincic (szlovén)

SPANYOLORSZÁG: Simón – Jesús Navas, Le Normand, Laporte, Alba – Rodri, Merino (Fabián, 74.) – Rodrigo Moreno (Asensio, a szünetben), Gavi (Canales, 68.), Pino (Fati, 74.) – Morata (Joselu, 84.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A kispadon: Kepa (k.), Carvajal, Nacho, Zubimendi, Fran García, Olmo

OLASZORSZÁG: G. Donnarumma – Tolói, Bonucci (Darmian, a szünetben), Acerbi – Di Lorenzo, Frattesi (Verratti, 76.), Jorginho (Cristante, 61.), Barella, Spinazzola (Dimarco, a szünetben) – Zaniolo, Immobile (Chiesa, 60.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Csere: Meret (k.), Vicario (k.), Retegui, Lo. Pellegrini, Gnonto, Raspadori, Buongiorno

Gólszerző: Pino (3.), Joselu (88.), ill. Immobile (11. – 11-esből)

Borítókép: Gettyimages - stockfotó