A szerb labdarúgó-válogatott nagy segítséget adott a magyar csapatnak azzal, hogy a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának szerdai zárófordulójában 5-0-ra kiütötte az eddig éllovas orosz csapatot.

Ennek köszönhetően a törököket legyőző magyar együttes végzett az élen, és jutott fel a legjobbak közé, a szerbek pedig megőrizték tagságukat az osztályban.



A csoport utolsó helyezettje kiesett a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy jelentősége van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.

Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 6. (utolsó) forduló:

Szerbia-Oroszország 5-0 (4-0)



gól: Radonjic (10.), Jovic (25., 45+1.), Vlahovic (41.), Mladenovic (64.)

Korábban:

Magyarország-Törökország 2-0 (0-0)



gól: Sigér (57.), Varga (95.)

A csoport végeredménye:

1. MAGYARORSZÁG 6 3 2 1 7-4 11 pont

2. Oroszország 6 2 2 2 9-12 8

3. Szerbia 6 1 3 2 9-7 6

4. Törökország 6 1 3 2 6-8 6

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 3.):

Oroszország-Szerbia 3-1 (0-0)

Törökország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-0)

2. forduló (szeptember 6.):

Szerbia-Törökország 0-0

MAGYARORSZÁG-Oroszország 2-3 (0-2)

3. forduló (október 11.):

Oroszország-Törökország 1-1 (1-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)

4. forduló (október 14.):

Törökország-Szerbia 2-2 (0-1)

Oroszország-MAGYARORSZÁG 0-0

5. forduló (november 15.):

MAGYARORSZÁG-Szerbia 1-1 (1-1)

Törökország-Oroszország 3-2 (2-1)

Borítókép: Nikola Krstic/Soccrates/Getty Images