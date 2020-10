Az orosz sportsajtó online oldalain a futballszakírók többnyire csalódásuknak adtak hangot, amiért Oroszország labdarúgó-válogatottja csak gól nélküli döntetlenre volt képes a magyarokkal szemben a Nemzetek Ligájában, a szerda esti moszkvai összecsapáson.

Az elégedettségre csupán az szolgáltat okot, hogy a 0-0 nyomán a szbornaja maradt a csoport első helyén, egy ponttal Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, illetve öttel a törökök és hattal a szerbek előtt.

A TASZSZ állami hírügynökség azt emelte ki, hogy 14 mérkőzés után első ízben nem szerzett gólt az orosz válogatott, amely legutóbb 2018 őszén, a svédek ellen volt képtelen a kapuba találni. Az értékelés szerint befolyásolta a meccs végkimenetelét a koronavírus-járvány, amely különböző okból, de több alapember kényszerű hiányát okozta.

A hazaiaknál hárman nem állhattak a csapat rendelkezésére, a kapus Guilherme Marinato mellett két védőjátékos, Georgij Dzsikija és Mario Fernandez, akiknek vírustesztje kétes eredménnyel zárult, ezért elkülönítették őket. A TASZSZ megemlítette Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominikot és Sallai Rolandot is, akik pedig a magyar együttes moszkvai vendégjátékán nem lehettek jelen klubcsapataik szigorító rendelkezései miatt.

A RIA Novosztyi hírügynökség beszámolójában arra helyezte a hangsúlyt, hogy az orosz csapat különösen a második félidőben játszott nagy mezőnyfölényben, amivel azonban semmire se ment, még veszélyes távoli kapura lövésig sem jutott el, az adódó közelebbi lehetőségeit pedig mind elpuskázta.



A Szovjetszkij Szport a hazaiak szövetségi kapitányát, Sztanyiszlav Csercseszovot idézve hangsúlyozta, hogy bár az orosz csapat irányított, főképpen a meccs második felében, és fizikálisan felülmúlta a magyarokat, akik azonban szervezetten, nagyon jól védekeztek, így maradt a nulla-nulla. A lap felrótta ugyanakkor, hogy a szbornaja a svédektől barátságos meccsen elszenvedett 2-1-es vereség, majd a Nemzetek Ligájában a törökökkel játszott 1-1 után szerdán sorrendben már harmadik mérkőzésén nem tudott nyerni.



A Szport Ekszpressz megkérdőjelezte annak a kísérletnek az értelmét, hogy Artyom Dzjuba és Szasa Szoboljev most először játszott együtt a támadósorban, jóllehet a kapitány utólag is indokoltnak nevezte döntését. "Egyértelmű, hogy a hazai mérkőzés megnyerésére készültünk, de nem jött össze" - magyarázta Csercseszov.



A Kommerszant kiemelte, hogy a moszkvai találkozón az orosz nyomás időnként óriási volt. "Az erős és bátor magyarok azonban képesek voltak a döntetlenre ezen az estén" - fogalmazott a cikk szerzője, aki szerint az a fontos, hogy válogatottjuk megőrizte a vezetést a csoportban. "A helyzete azonban nem tűnik szilárdnak, s csak egyetlen ponttal előzi meg a magyarokat, akik kétszer is otthon játszanak, miközben a mieinkre az utolsó két fordulóban idegenbeli szereplés vár a szerbek és a törökök ellen."

Borítókép: Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Images

