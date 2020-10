Izland hazai pályán 3-0-ra kikapott Dániától a labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A magyar csapat novemberi Európa-bajnoki pótselejtezős ellenfele a szünet előtt és közvetlenül utána is gólt kapott, a dánok pedig már a 61. percben megszerezték harmadik találatukat is.



Az A divízióban a portugál-francia csúcsrangadó gól nélküli döntetlennel zárult, ahogy a lengyel-olasz összecsapás is.



Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió:



1. csoport:

Lengyelország-Olaszország 0-0

korábban:

Bosznia-Hercegovina - Hollandia 0-0

Az állás: 1. Olaszország 5 pont, 2. Lengyelország 4 (2-2), 3. Hollandia 4 (1-1), 4. Bosznia és Hercegovina 2

2. csoport:

Izland-Dánia 0-3 (0-1)

korábban:

Anglia-Belgium 2-1 (1-1)

Az állás: 1. Anglia 7 pont, 2. Belgium 6, 3. Dánia 4, 4. Izland 0

3. csoport:

Franciaország-Portugália 0-0

korábban:

Horvátország-Svédország 2-1 (1-0)

Az állás: 1. Portugália 7 pont (6-1), 2. Franciaország 7 (5-2), Horvátország 3, 4. Svédország 0

B divízió:



1. csoport: Észak-Írország - Ausztria 0-1 (0-1)

korábban:

Norvégia-Románia 4-0 (2-0)

Az állás: 1. Ausztria 6 pont (5-4), 2. Norvégia 6 (10-3), 3. Románia 4, 4. Észak-Írország 1



2. csoport: Izrael-Csehország 1-2 (0-1) Skócia-Szlovákia 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Skócia 7 pont, 2. Csehország 6, 3. Izrael 2, 4. Szlovákia 1



3. csoport: Szerbia-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1) Oroszország-Törökország 1-1 (1-0)



A csoport állása:

1. Oroszország 3 2 1 - 7-4 7 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 2 - 1 4-3 6

3. Törökország 3 - 2 1 1-2 2

4. Szerbia 3 - 1 2 1-4 1

4. csoport:

korábban:

Finnország-Bulgária 2-0 (0-0) Írország-Wales 0-0

A csoport állása: 1. Wales 7 pont, 2. Finnország 6, 3. Írország 2, 4. Bulgária 1

C divízió:



3. csoport: Koszovó-Szlovénia 0-1 (0-1) Görögország-Moldova 2-0 (1-0)

Az állás: 1. Görögország 7 pont (4-1), 2. Szlovénia 7 (2-0), 3. Koszovó 1 (2-4), 4. Moldova 1 (1-4)

2. csoport:

korábban:

Észtország - Észak-Macedónia 3-3 (1-1)

Örményország-Georgia 2-2 (1-0)

A csoport állása: 1. Észak-Macedónia 5 pont (6-5), 2. Georgia 5 (4-3), 3. Örményország 4, 4. Észtország 1

4. csoport:

korábban:

Litvánia-Fehéroroszország 2-2 (1-0)

Kazahsztán-Albánia 0-0

Az állás: 1. Kazahsztán 4 pont (3-2), 2. Albánia 4 (2-1), 3. Fehéroroszország 4 (4-5), 4. Litvánia 4 (3-4)

