Akik figyelemmel kísérik a világ egyik legnagyobb transzfercsászárának, Fabrizio Romanónak a Twitter fiókját, egy érdekes szóváltásra lehettek figyelmesek kedd délután.

Maya Yoshida Schalkéhoz történő igazolásáról a szokásokhoz híven az elsők közt számolt be Romano, körítésként pedig hozzátette, hogy a játékos többek között a Trabzonspor ajánlatát is elutasította.

Ebben csak az az érdekes, hogy ennek a csapatnak az érdeklődéséről még a japán játékos a feleségének sem mesélt, ezt pedig szóvá is tette az informátor Twitter fiókján.

A vicces szóváltás végén Romano megjegyezte, Yoshida feleségének talán be kéne követnie őt, hogy a férjéről a legfrissebb infókat megtudja. Az ominózus szóváltás az alábbi posztnál történt:

thank you for the kind words, Maya… and tell your wife to follow me here of she wants Yoshida updates!



Here we go! Was a pleasure to have you in Italy and enjoy Schalke https://t.co/91RXg5NPhm