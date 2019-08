Az augusztus 16-án kezdődő német labdarúgó bajnokságot felvezető írásunk III. részében azokkal a csapatokkal foglalkozunk, akik, az Európa Liga indulást jelentő helyekre is odaérhetnek, vagy akár a Bajnokok Ligáját jelentő pozíciók valamelyikét is elfoglalhatják. Ilyenek a Werder Bremen, a Fortuna Düsseldorf, az Eintracht Frankfurt, a Wolfsburg és a Mönchengladbach együttesei.

Werder Bremen- Erős keret, összeszokott csapat

Florian Kohlfeldt együttese az egyike lehet azoknak, akikről azt mondják, a kiesés elkerüléséért fog küzdeni, de aztán végül csak megmenekül és a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekért száll a harcba. A legnagyobb igazolásuk egyértelműen a Dortmundtól érkező védőjük Ömer Toprak, aki megadhatja a stabilitást a védelemben. A középpályán, a török válogatott Nuri Sahin az, aki mozgathatja, irányíthatja a Weser-partiak játékát. Elöl pedig a Bremen szurkolói Martin Harniktól, valamint a rutinos támadótól, Claudio Pizzarótól várhatják a gólokat.



Ömer Toprak leigazolása a Werder számára főnyeremény lehet.

Fortuna Düsseldorf- Meglepetésre bennmaradtak tavaly, hogy teljesítenek, idén elöl

A Fortuna Düsseldorf együttese tavaly szenzációs tavaszának köszönhette a bennmaradását, olyan együttesek ellen szerzett pontot, mint a Borussia Dortmund, vagy a Bayern München így nem volt komoly gondjuk stabilak maradtak, végül a 10. helyet szerezték meg, ami óriási meglepetésnek számított tavaly. Idén is hasonlót szeretnének látni Friedheim Funkel csapatától. A tavalyi szezonban 10 gólt hozó Lukebakio eligazolása, komoly vérveszteség lehet az Észak-Rajna-vestfáliai csapat számára. Azonban a védekezése rendben lehet az együttesnek, hátul Kaan Ayhan, a korábbi Bayern játékos Diego Contento, valamint az osztrák válogatott Marcus Suttner tehet erről. Elöl pedig Davor Kujovic lőheti a gólokat, nagy kérdés, hogy mennyire lehet esélyük a nemzetközi kupára ezzel a kerettel.



Kaan Ayhanra komoly szerep hárulhat a Düsseldorf együttesében.

Eintracht Frankfurt- Komoly vérveszteségek a támadósorban

Adi Hütter együttese sokáig jól tartotta magát a tavalyi szezonban, olyannyira, hogy a Bajnokok Ligája indulást jelentő pozíció megszerzése is nagyon közel volt, ám végül, csak egy kis szerencsével sikerült odaérni a 7. helyre, ami Európa liga indulást jelentett a csapat számára. Az együttes az átigazolások során a három támadójából kettőt is elengedett (Luka Jovic, és Sebastian Haller) így a nagy hármasból, már csak Ante Rebic maradt. Azonban a középpálya gerince együtt maradt, a Philipp Kostic, Sebastian Rode, Nicolai Müller fémjelezte trió képes lehet megállítani akár a topcsapatokat is. A csapat formája a szezon elején felfelé ível, könnyedén kiejtették az Európa Liga selejtezőből az észt Flora gárdáját és liechtensteini ellenfelük ellen is jó esélyük van a továbbjutásra.







Ante Rebic góljaira a Frankfurtnak bizony nagy szüksége lesz csapatának.

Wolfsburg- Új edző, változatlan célok

A farkasok új trénerrel a Bruno Labbadiát váltó Oliver Glasnerrel kezdik meg az új szezont, és komoly meglepetést okozhatnak az idén is, a nagy kérdés az, hogy a hármas terhelést, (bajnokság, kupa, Európa Liga) hogy fogja bírni a keret.

Sok múlik majd Maximillian Arnold játékán, valamint a támadósorban hogyan teljesít a tavaly jól játszó Wout Weghorst.

A középpályás sort elnézve komoly gondjuk lehet az ellenfeleknek, Mehmedi, Arnold, Malli, játéka ezen a poszton meghatározó lesz.



Maximillian Arnold játéka a farkasok szezonját meghatározza.

Borussia Mönchengladbach- Új edző erős keret

A szezon végeztével távozó Dieter Hecking helyére érkező Marco Rose célja ugyanaz, mint elődjének. Újra megszerezni a nemzetközi kupaindulást jelentő helyek valamelyikét. Csapata Thorgan Hazard távozásával látszólag gyengült, azonban a Schalkéból érkező Breel Embolo képes lehet arra, hogy pótolja a hiányát. Azonban nagy érvágás, Jonas Hoffmann sérülése a felkészülés során. A tavalyi szezonban éppen hogy lecsúszott a Bajnokok Ligája indulást jelentő helyről. Ők idegenben is veszélyesek lehetnek a topegyüttesekre, ezt misem bizonyítja jobban, hogy ő volt a tavalyi szezonban az egyetlen együttes, aki a bajnokságban győzelemmel távozott Münchenből. Igaz hazai pályán csúnya verésbe szaladtak bele ellenük. Az átigazolási piacon egész jó játékosokat hoztak össze, például Lilian Thuram francia válogatott fiát is, aki nagyon gólra törően játszott az elmúlt időszakban, míg a középpályán a világbajnok Kristoph Kramer, illetve Patrick Herrmann lehet veszélyes. A védelemben Andreas Ginter, Nico Elvedi kettős komoly erősséget jelent.

A Borussia Mönchengladbach csapata egy igazi rangadóval indítja a szezont a Schalke elleni találkozóval, ami igazi csemege lesz a német bajnokság nyitányán.



Jonas Hoffmann hiánya lehet a Mönchengladbach számára a legnagyobb érvágás.

Összefoglalva ezek az együttesek, akár meg is szorongathatják a Leverkusen, Lipcse, Dortmund, Bayern München együtteseit is.