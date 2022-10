Hans-Joachim Watzke, a Dortmund vezérigazgatója szerint Haller felépülése jól halad és akár már tavasszal a csapat szolgálatára lehet.

"Sebastien Haller és én találkoztunk múlt csütörtökön, és azt mondta, a kemoterápiás kezelése a végéhez közeledik. Nagyon reméljük, hogy képes lesz csatlakozni a csapathoz a szezon második felében, de ez kizárólag az Ő döntése lesz, nem fogjuk sürgetni."

Hallernél korábban hererákot diagnosztizáltak, és mivel a daganat rosszindulatú volt, sugárkezelésen kellett, hogy átessen. A Dortmund számára érzékeny veszteség volt a frissen igazolt csatár kiesése, de a felépülése során mindvégig mellette álltak és mindenben támogatták.

"Sébastien Haller and I met last Tuesday and he told me that his chemotherapy will soon come to an end. We have high hopes that he might be able to rejoin the team in the second half of the season. But that's his decision alone."



