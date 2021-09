A Borussia Dortmund vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke elismeri, hogy Erling Haalandot vonzza a Real Madridba való igazolás.

A 21 éves Erling Haaland várhatóan a szezon után elhagyja a Borussia Dortmundot. Az alacsonyabb kivásárlási záradéka, akkor lép életbe. Európa számos nagy klubja arról álmodik, hogy szerződteti a norvég támadót. A Real Madrid egy közülük.

A Dortmund vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke szerint Haalandnak tetszik a spanyol óriás érdeklődése.

„Egyszer a világ egyik legjobb klubjában fog játszani, még akkor is, ha már most is ott van. Természetesen tudom, hogy mennyire vonzza őt a Real Madridba való igazolás. A labda Erling térfelén van. Jó kapcsolatom van Mino Raiolával, nem helyes azt feltételezni, hogy Mino csak a pénzre gondol, fontos számára a játékosai boldogsága.”

