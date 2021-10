Erling Haaland 2020 januárjában a Borussia Dortmundot választotta, ám előtte egy jobb ajánlatot is kapott, méghozzá a Manchester Unitedtől.

A 21 éves norvégot több nagy klub is szeretné megszerezni, és a szezon végén várhatóan elhagyja majd a német csapatot. Nem csak most nagy az érdeklődés az ifjú titán iránt, a Borissa Dortmunddal való szerződéskötése előtt is többen megkeresték.



A Dortmund elnöke, Hans-Joachim Watzke, most elárulta, a Manchester United jobb ajánlatott tett a játékosnak.

„A Manchester United ajánlata jobb volt. De Mino Raiola (Haaland ügynöke) rájött, hogy Erling jobban jár velünk” – mondta a Sport1-nek.



„Az emberek megjegyzik, hogy a tehetségek nálunk érik el leggyorsabban az áttörést. Ez egy hangzatos érv a játékosoknak, a játékosok szüleinek és ügynökeinek is. Nem gátol minket abban semmi, hogy játszani engedjük a 17 éveseket” – tette hozzá.



Haaland a Dortmundban töltött ideje alatt 69-szer lépett pályára, 70 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott.



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Twitter.com/Borussia Dortmund