Hetekre kidőlt Thorgan Hazard, a Borussia Dortmund labdarúgója.

A klub hétfői bejelentése szerint a belga játékos szombaton, a Borussia Mönchengladbach elleni bajnokin (3-0) combizomszakadást szenvedett.

Thorgan Hazard will be sidelined for the next couple of weeks due to a hamstring strain suffered on Saturday.Get well soon, Toto! pic.twitter.com/qXzacSCoHi