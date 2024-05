Miután hónapokon keresztül keresték Thomas Tuchel utódját, még az is megtörténhet, hogy a tréner továbbra is marad Münchenben.

A bajnoki arany nem lett meg és a Bajnokok Ligája döntő sem, vagyis idén semmit sem nyert a Bayern. A vezetőedző már korábban bejelentette távozását, azonban a helyzet az, hogy senki sem akarja magának az Allianz Aréna kispadját. A bajorokat folyamatosan kikosarazzák az edzőjelöltek.

Sky Germany információi szerint pedig még nincs teljesen bezárva az ajtó Thomas Tuchel előtt, hogy ő maradjon a tréner a következő szezonban is. Több játékos ugyanis továbbra is abban reménykedik, hogy Tuchel marad. Manuel Neuer és Thomas Müller aktív belső kampányt folytat az edző megtartása érdekében. Az öltözőből az a hír járja, hogy bár nem minden ment jól, a játékosok sokat tanultak Tucheltől. Asszisztensei (így Lőw Zsolt) is nagyon népszerűek a csapaton belül.

Egyszóval a távozó lehet talán az érkező is. Annál is inkább, mert lassan nevetség tárgya lesz a Bayern a sok visszautasítással. Így lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha kifarolnának az edzőkereséből és megtartanák a jelenlegit mégis.



(Fotó: Kicker)