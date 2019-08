A svájci ügyészség vádat emelt a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) három volt vezetőjével szemben a 2006-os németországi világbajnokság rendezésével kapcsolatos vesztegetési ügyben.

A keddi bejelentés szerint az egyaránt korábbi német futballelnök Theo Zwanziger és Wolfgang Niersbach, valamint a volt főtitkár Horst Schmidt mellett a korábbi svájci FIFA-főtitkár, Urs Linsi ellen is vádat emelnek.



A szövetségi legfőbb ügyészség közleménye szerint a vádlottak megtévesztették a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) illetékes testületének tagjait, hogy pontosan milyen célokra fizettek ki 6,7 millió eurót (2,1 milliárd forintot).



Azt is közölték, hogy a 2006-os torna DFB-s szervezőbizottságának vezetője, Franz Beckenbauer is gyanúsított az ügyben, de ellene külön folytatják az eljárást, mert az egészségi állapota miatt - a jelenlegi orvosi prognózisok szerint - nem tudna részt venni a szövetségi büntetőbíróságon indítandó perben.



A vádemelés a Der Spiegel című német hírmagazin egy 2015-ös jelentésével kapcsolatos, amely szerint a németek szavazatokat vásároltak a 2006-os torna kijelölése előtt. A lap szerint az illegális ügyletek finanszírozására létrehoztak egy titkos "fekete kasszát", amelyet az adidas német sportszergyártó vállalat 2009-ben elhunyt vezérigazgatója, Robert Louis-Dreyfus töltött fel.



A svájci legfőbb ügyészség közleménye szerint a nyomozás során megállapították, hogy 2002 nyarán Franz Beckenbauer felvett 10 millió svájci frank magánkölcsönt Robert Louis-Dreyfustól. A 6,7 millió eurónak megfelelő összegből egy svájci ügyvédi irodán keresztül egy katari vállalat számlájára került. A vállalat tulajdonosa Mohamed bin Hammam volt, Katar egykori legmagasabb rangú sportvezetője, az Ázsiai Labdarúgó Szövetség (AFC) korábbi elnöke, a FIFA egykori alelnöke, aki a kifizetések idején a FIFA végrehajtó bizottságának és pénzügyi bizottságának tagja volt.



Fotó: Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images



A közlemény szerint nem sikerült megállapítani, hogy pontosan mire fordították a Beckenbauer révén Louis-Dreyfustól szerzett pénzt, a többi között azért, mert a katari hatóságok nem válaszoltak az ügyészség 2016-ban előterjesztett jogsegélykérelmére.

Azt viszont feltárták, hogy a kölcsönt 2005-ben fizették vissza Robert Louis-Dreyfusnak. Az összeget a német szervezőbizottság egyik számlájáról a FIFA egy számlájára utalták, majd onnan még aznap továbbították Louis-Dreyfus egy Svájcban vezetett bankszámlájára.



Ebben az időszakban a szervezőbizottság elnöksége négy főből állt, a kedden megvádolt három egykori német sportvezető és Franz Beckenbauer volt a testületben - emelték ki a közleményben. Hozzátették, hogy Robert Louis-Dreyfus már 2003 nyarán a szervezőbizottság elnökségéhez fordult, mert Beckenbauer nem törlesztette a tartozását a megbeszélt rend szerint.



A négy sportvezető tudta, hogy a szervezőbizottság illetékes testülete - amelyet az összeg nagysága miatt feltétlenül be kellett vonni az ügybe - nem járult volna hozzá ahhoz, hogy a DFB, illetve bizottság forrásaiból fizessék ki Beckenbauer adósságát. Ezért egy 2005. április 8-án tartott ülésen valótlanul, a testületet megtévesztve azt állították, hogy a torna nyitóünnepségének költségeire kell átutalni a pénzt a FIFA-nak.



Valójában ekkor már létezett egy megállapodás a német sportvezetők és Urs Linsi között arról, hogy a pénzt a FIFA számlájáról azonnal továbbítják Robert Louis-Dreyfusnak. Urs Linsi ekkor a FIFA főtitkára volt, ő gondoskodott arról, hogy a DFB-től beérkező összeget Franz Beckenbauer tartozásának törlesztésére fordítsák - közölte az ügyészség.

Fotó: TF-Images/Getty Images