Betegség miatt a jövő héten megműtik Szalai Ádámot, a Mainz magyar válogatott labdarúgóját.

A klub pénteki közleményében nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen betegséggel bajlódik a támadó, csupán annyit emelt ki, hogy orvosi javaslatra döntöttek a beavatkozás mellett, és néhány hétig nélkülözni kényszerülnek a játékost.

A 34 éves Szalai a múlt héten autóbalesetet szenvedett, szombaton nem is került a mainziak meccskeretébe. Hétfőn Bo Svensson vezetőedző azt nyilatkozta, hogy játékosára orvosi vizsgálat vár, ezért nem tudja, számíthat-e rá vagy sem.

A támadó tíz mérkőzésen lépett pályára a német bajnokság most zajló idényében, nyolcszor a kispadról szállt be, és egy gólt szerzett.

A Mainz 16 fordulót követően a hatodik a Bundesliga tabelláján.

Borítókép: Facebook.com/ Szalai Ádám