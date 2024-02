Dárdai Pálhoz és Bódog Tamáshoz hasonlóan Lőw Zsolt is Németországban edzősködik, viszont a honfitársaival ellentétben még sosem próbálta meg egyedül. Talán majd nyáron?

A legsikeresebb magyar edző címet senki sem veheti el Lőwtől, aki 2015-ben Lipcsében segítette a „bikák” felemelkedését, majd később Tuchel hívta magához Párizsba, ahonnan végig követte őt.

Lőw abban az évben mutatkozott be az Újpest FC színeiben, amikor a lila-fehér együttes utoljára bajnok lett. Közel száz élvonalbeli mérkőzésen szolgálta a IV. kerületi csapatot, akikkel 2002-ben kupagyőzelmet ünnepelhetett. A „Cica” becenevű futballista útja onnan Cottbus felé vezetett, a keletnémetországi Energie abban az időben előszeretettel igazolt magyar játékosokat, például Mátyus János vagy Miriuta László személyében.

Később a másodosztályú Hansa Rostock, illetve az akkor még harmadik ligás Hoffenheim színeiben is megfordult, utóbbiakkal két feljutást ünnepelhetett: előbb a második vonalba, majd a Bundesligába jutott a kisvárosi csapat. Az elsőosztályban Lőwre már nem számítottak alapemberként, így Mainzba igazolt, a 2010/11-es szezon végén jelentette be visszavonulását a balhátvéd, aki 25 alkalommal a magyar válogatottban is lehetőséget kapott.





Lőw és Tuchel Mainzban (fotó: Imago)

Edzői pályafutását is német nyelvterületen kezdte, a RB Salzburg tartalékcsapatánál, a Liefering színeiben. Ralf Rangnick, a korábbi hoffenheimi mestere 2014-ben felkérte segédjének az első csapatnál, onnan rövidesen a Red Bull-csoport lipcsei szekciójához kerültek. A RB Leipzig akkoriban még alsóbb osztályban szerepelt, de 2016 őszén már a Bundesligában indultak.

Rangnick időközben sportigazgató lett, Lőw pedig Ralph Hasenhüttl munkáját segítette másodedzőként. 2018 májusában felmerült, hogy a magyar edző vehetné át a megüresedett lipcsei kispadot, de végül nem ez a forgatókönyv valósult meg, hanem Thomas Tuchel hívását fogadta el, aki a PSG vezetőedzője lett.

Tuchel a Mainz együttesénél edzette Lőwöt 2009 és 2011 között, majd a Klopp utáni éra legnagyobb sikerét aratta a Borussia Dortmunddal, 2017-ben megnyerték a Német Kupát. A többek között Neymart és Mbappét is foglalkoztató PSG-nél a cél egyértelmű volt: a bajnokság mellett a nemzetközi szinten is trófeát gyűjteni. Tuchelt egyébként már 2018-ban hívta a Bayern, de inkább a párizsiak mellett döntött.

A bajnoki sikerek ugyan jöttek a francia fővárosban, de a BL-ben 2019-ben viszonylag hamar, már a nyolcaddöntőben kiestek a Manchester United ellen, az akkor még létező idegenbeli gólokra vonatkozó szabály miatt.

2020-ban azonban már eljutottak a fináléig, ott viszont a Hansi Flick-vezette Bayern Münchentől kikaptak. Fél évvel később, 2020 karácsonyán váratlan ajándékot kaptak: Lőw is megdöbbent azon, hogy a PSG menesztette a vezetőedzőjét, mindezt a gyengébb bajnoki szereplés miatt. A párizsiak abban az évben nem is nyerték meg a Ligue 1-et.





A Chelsea másodedzőjeként (fotó: Mike Egerton/PA Images via Getty Images)

Tuchel viszont nem sokáig maradt pad nélkül, a Chelsea szerződtette a klublegenda Frank Lampard helyére. Annak ellenére, hogy „szezon közepén” vették át a londoni klubot, májusban történelmi sikert aratva megnyerték a Bajnokok Ligáját, Tuchellel pedig 2024 nyaráig szóló szerződést kötöttek.



2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború, az Abramovics tulajdonában álló Chelsea-t érzékenyen érintették a szankciók. Tuchelt ugyan hívta közben a Manchester United és a Barcelona is, de hű maradt a londoniakhoz a nehéz időkben, ahogyan Lőw sem kezdett önálló karrierbe.

2022 május végén a Chelsea felszabadult a szankciók alól, hatalmas mennyiségű pénzt költöttek, de a Dinamo Zágráb elleni csoportkörös vereség után menesztették a trénert, vele együtt Lőwöt. A londoni klub azóta tovább folytatta költekezését, de a Tuchel-korszak eredményeinek árnyékába sem érnek.



2022 októberében Lőw Zsoltot tartották a legesélyesebbnek a VfB Stuttgart kispadjára, de megállapodás végül nem jött létre. Fél évvel később a Bayern München szerződtette Tuchelt, vele kívánta orvosolni a krízishelyzetet, Lőw pedig a bajorokhoz is elkísérte a szakembert. A BL-ből kiestek, a bajnokságot pedig drámai körülmények között nyerték meg. (Vagy inkább Tuchel korábbi csapata, a Dortmund bukta el…)

A nyáron a legfőbb változások a vezetőséget és a keretet érintették, rekordösszegért megszerezték Harry Kane-t, azonban a szezon első fináléját simán elveszítették, hazai környezetben kaptak ki a szuperkupa döntőjében a lipcseiektől.







A kupától hamar elbúcsúztak, a harmadik ligás Saarbrücken tréfálta meg Lőwéket, viszont a bajnokságban és a BL-csoportkörében gyűltek a pontok. A Manchester United ellen a magyar tréner irányított, azt a találkozót 4-3-ra nyerték a müncheniek.

A 2024-es évet döcögősen indították, kikaptak a Werder Brementől, majd a kulcsfontosságú leverkuseni rangadót is elbukták, ahogyan a BL-nyolcaddöntő visszavágóját is hátrányból várhatják. A hétvégi, bochumi vereség után a vezetés egyeztetett a vezetőedzővel, legkésőbb a szezon végén elválnak útjaik.





Kérdés, hogy Lőw Zsolt mihez kezd most, ha kap egy ajánlatot a Bundesligából, elfogadja-e vagy inkább várja, Tuchelt hol szerződtetik. Korábban a Barcelona érdeklődését pendítette meg a sajtó.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images