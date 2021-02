A Dárdai Pál irányította, kiesés ellen küzdő Hertha BSC a harmadik helyen álló Wolfsburg vendége lesz a német labdarúgó-bajnokság hétvégi, 23. fordulójában, míg a három magyar légióst is foglalkoztató RB Leipzig a Borussia Münchengladbachot fogadja.

A korábbi magyar szövetségi kapitány nincs könnyű helyzetben, amióta ugyanis ismét átvette a berlini csapat irányítását, sorra nehéz ellenfelekkel kell megküzdeniük: jártak már Frankfurtban, fogadták a Bayern Münchent és a Lipcsét, s csak az egyetlen könnyebb rivális, a Stuttgart otthonában tudtak pontot szerezni.



A Wolfsburg ugyancsak kemény diónak ígérkezik, nyolc meccs óta veretlen a Bundesligában, ráadásul otthon még nem kapott ki a mostani idényben, így a berliniektől már a pontszerzés is meglepő teljesítmény lenne.



Az előző fordulóban Dárdai középső fia, Márton kezdőként kapott szerepet a Herthában, elképzelhető, hogy most is ez lesz a helyzet.



A 44 éves magyar szakember egyébként a Kickernek nyilatkozva azt mondta: továbbra is hisz a bennmaradás kiharcolásában, ahogy fogalmazott, a feladat nehéz, de megvalósítható.



"Nyugodt vagyok, jól alszom. Amíg ez így van, addig minden rendben. Akkor lesz problémás a helyzet, ha már nem alszom jól" - mondta Dárdai.



A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és az egyelőre sérült Szoboszlai Dominikot foglalkoztató, második helyen álló Leipzig azt a Mönchengladbachot fogadja szombaton, amely szerdán este 2-0-ra kikapott a Manchester Citytől a Puskás Arénában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Orbán szerint nekik kedvez, hogy a rivális három nappal a meccs előtt még a magyar fővárosban szerepelt.



"Ismerjük azt a terhelést, amelyet egy késő esti BL-meccs jelent. Későn kerülsz ágyba, a lábaid és a fejed érzik a nehéz összecsapás hatásait" - mondta a magyar válogatott 28 éves védője, aki csapatával a múlt héten szintén a Puskás Arénában fogadta a Liverpoolt.



A bajnoki mérkőzés esélyese egyértelműen a lipcsei csapat, amely a legjobb hazai mérleggel rendelkezik a mezőnyben, 11 meccséből kilencet megnyert saját stadionjában.



Ami a többi magyar játékost illeti: Sallai Roland együttese, a Freiburg vasárnap a Bayer Leverkusen vendége lesz, míg Szalai Ádám és a Mainz az Augsburgot fogadja ezen a napon.



A címvédő és listavezető Bayern München a múlt heti, frankfurti vereség után a Köln ellen javíthat, míg a tíz meccse veretlen Eintracht Brémában gyűjtheti be sorozatban hatodik győzelmét.



Bundesliga, 23. forduló:



péntek:

Werder Bremen-Eintracht Frankfurt 20.30



szombat:

Bayern München-1. FC Köln 15.30

Borussia Dortmund-Bielefeld 15.30

VfB Stuttgart-Schalke 04 15.30

Wolfsburg-Hertha BSC 15.30

RB Leipzig-Borussia Mönchengladbach 18.30



vasárnap:

Union Berlin-Hoffenheim 13.30

Mainz-Augsburg 15.30

Bayer Leverkusen-Freiburg 18.30

A tabella:

1. Bayern München 22 62-31 49 pont

2. RB Leipzig 22 40-18 47

3. VfL Wolfsburg 22 35-19 42

4. Eintracht Frankfurt 22 45-30 42

5. Bayer 04 Leverkusen 22 40-24 37

6. Borussia Dortmund 22 45-31 36

7. 1. FC Union Berlin 22 35-25 33

8. Borussia Mönchengladbach 22 38-33 33

9. SC Freiburg 22 35-34 31

10. VfB Stuttgart 22 39-35 29

11. TSG 1899 Hoffenheim 22 36-39 26

12. Werder Bremen 21 24-31 23

13. FC Augsburg 22 22-35 23

14. 1. FC Köln 22 20-36 21

15. Hertha BSC 22 26-40 18

16. Arminia Bielefeld 21 18-38 18

17. FSV Mainz 05 22 23-43 17

18. Schalke 04 22 15-56 9

Borítókép: Nils Petter Nilsson/Ombrello via Getty Images