Az FSV Mainz 05 az Augsburg elleni, szombati bajnoki mérkőzése halasztását kéri a Német Labdarúgó Ligától.

A mainzi klubnál sokan - játékosok és az edzői stáb tagjai közül többen - megfertőződtek a koronavírussal, ezért már a múlt heti, Borussia Dortmund elleni Bundesliga-meccsüket sem tudták lejátszani. Ennek az új időpontja jövő szerda.

ℹ️ Due to the high number of COVID cases, the club has submitted a request to the @DFL_Official for the postponement of this weekend's game against @FCA_World.#Mainz05 pic.twitter.com/4DnD0GkItX