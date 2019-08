Fritz Keller a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) egyetlen elnökjelöltje, így minden bizonnyal az élvonalbeli SC Freiburg első emberét nevezik majd ki a szeptemberi választást követően.

A hétmillió tagot számláló DFB egy bizottságot hozott létre annak érdekében, hogy megtalálják a 2016 áprilisától hivatalban lévő, idén április elején lemondott Reinhard Grindel utódját. A testület egyetlen elnökjelöltet talált alkalmasnak a feladatra: Fritz Kellert.



A 62 éves üzletember a vendéglátóiparban és a borászatban nemzetközileg ismert szaktekintély, 1991 óta elnökhelyettese a Freiburgnak, amelyet 2010 óta vezet, közel öt éve elnökként. A német együttes Sallai Roland személyében magyar válogatott labdarúgót is foglalkoztat. Fritz Keller a ligában (DFL) 2016 óta tagja a felügyelőbizottságnak.



Keller elődje, Grindel az 1900-ban alapított DFB 12. - egyben legrövidebb ideig hivatalban lévő - elnöke volt. Lemondásának hátterében az állt, hogy a Spiegel magazin közzétette: a sportvezető a DFB médiamenedzsmentjének felügyelőbizottsági elnökeként 78 ezer eurónyi (25,4 millió forintnyi) jövedelmet nem vallott be 2016-ban és 2017-ben. Emellett a Bild szerint elfogadott egy luxuskarórát Grigorij Szurkisz volt ukrán szövetségi elnöktől, ezt Grindel később beismerte, és hatezer euróra (1,9 millió forintra) becsülte az óra értékét. Az ügy következményeként a sportvezető lemondott az európai szövetség (UEFA) alelnöki posztjáról, és a nemzetközi szövetség (FIFA) vezető testületében betöltött tagságáról is.



Grindel sorozatban a DFB harmadik olyan elnöke volt, aki botrányba keveredett. Wolfgang Niersbachhal és Theo Zwanzigerrel szemben a svájci ügyészség múlt héten emelt vádat a 2006-os németországi világbajnokság rendezésével kapcsolatos vesztegetési ügyben.



