Cikksorozatunk első részében azzal foglalkoztunk, hogy a 3 újonc hogyan készül a szezonra, és milyen erősségeik, gyengeségeik vannak, a másodikban a Hoffenheim, Schalke, Augsburg, Mainz, Hertha, Freiburg együtteseivel fogunk részletesebben foglalkozni.

Hofenheim 1899 - Új edző, új esélyek, nemzetközi kupaindulás a cél

Szalai Ádám együttese, a Hoffenheim nemcsak az edzőjét, Julian Nagelsmannt, hanem az egyik legjobbját, Kevin Demirbayt is elvesztette. Nagelsmann Lipcsébe, Demirbay a Bayer Leverkusen együtteséhez távozott. Ez komoly vérveszteség lehet a Baden-würtenbergi együttes számára, ennek ellenére nagyon könnyen odaérhet, akár a nemzetközi porondra, de inkább stabil középcsapatnak tűnik. A sinsheimi együttes azonban képes lehet akár arra, is hogy komolyabb meglepetést tudjon okozni, például hazai pályán topegyütteseket megverni, mint a Borussia Dortmund, vagy a Bayern München.



Szalai Ádám csapata jó formában várja a szezont.

Photo by TF-Images/Getty Images

Freiburg- A cél a stabilitás, rutinos edzővel

A másik Baden-würtenbergi együttes, a német Freiburg a stabilitást képviseli a Bundesligában. Hasonlóban reménykednek idén is. Edzőjük Cristian Streich már több mint 5 éve ül a Freiburg kispadján, és noha megjárták a másodosztályt is, de ezen a poszton az állandóság érvényesül. Legnagyobb nevük, a Bayernt is megjárt Nils Petersen, valamint a fiatal magyar válogatott Sallai Roland. A Freiburg, ha a topcsapatokat nem is, de a velük hasonló kategóriájú együttesekkel igen is ki tudnak babrálni. Első ránézésre úgy tűnik, a biztos bennmaradás lehet a cél.



Nils Petersen góljaira nagy szüksége lesz a Freiburgnak

Photo by Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images

Mainz 05 - Bentmaradás gyengülő kerettel, tapasztalt edzővel

A Mainz 05 együttese az, amelynek állandóan átalakul a kerete, de folyamatosan sikerül megőriznie az első osztályú tagságát. Sandro Schwarz gárdája már a tavalyi szezonban is stabilan teljesített, aminek jutalma a bennmaradás lett. A váratlanság erejével hat, hogy a Mainz rosszul kezdte a szezont, ugyanis kiesett a Német Kupából a Kaiserslautern ellen. Számukra a kérdés ugyanaz lesz, mint tavaly. Sikerül-e kiharcolni a bennmaradást a következő szezonra, vagy sem.



Sandro Schwarz csapatának komoly kihívás lesz a bennmaradás.

Photo by Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/Getty Images

Augsburg - Egy kis település masszív csapattal

Az Augsburg együttese stabil csapat lett az elmúlt évek alatt az első osztályban. Többször tréfáltak már meg olyan együtteseket, mint a Bayern München, Borussia Dortmund, vagy akár a Lipcse. Az idei játékoskeretük alapján képesek is lehetnek erre. Martin Schmidt csapata a mostani igazolásokkal, nemhogy stabil középcsapat lehet, hanem akár az első 10-ben is végezhet. Noha ők is kiestek a Német Kupából az első körben, mindenképpen pozitívum lehet az, hogy jól összeszokott gárdáról beszélünk. Legnagyobb nevük az izlandi válogatott csatár, Alfred Finnbogasson, akinek góljai sokat lendítenek a bajor csapaton.



Martin Schmidt csapata a kupakiesés után a bajnokságra koncentrálhat.

Photo by Maja Hitij/Bongarts/Getty Images





Schalke 04- Új edző, stabilabb keret, vissza a nemzetközi porondra



A gelsenkircheni együtteshez új edző érkezett, David Wagner személyében, akinek célja, hogy visszavigye a nemzetközi porondra a Schalke csapatát. Már a tavalyi szezonban is azt lehetett érezni, hogy nem bírják a kétfrontos harcot, és félő volt, hogy az első osztályú tagság is veszélybe kerülhet, de végül egy nagy hajrával és egy tapasztalt edző segítségével (Huub Stevens) bennmaradtak. Az új szezonra új reményekkel érkeznek, hogy bejussanak a nemzetközi kupába, az az a Bajnokok Ligájába vagy az Európa Ligába. A csapat kerete erős, de a sorsolás az elején nem kedvezett nekik. Mönchengladbachban kezdik meg a szezont, majd a Bayern München együttesét fogadják a második fordulóban. A csapat legnagyobb hiányzója az ukrán válogatott Jehven Konoplyanka lehet, aki elképzelhető, hogy távozni fog.





Mark Uth kulcsember lehet a Schalke idei szezonjában

Photo by TF-Images/Getty Images

Hertha BSC - Egy korszak lezárul, egy új elkezdődik

A Hertha is új edzővel fogja megkezdeni az új szezont, ugyanis 4 év után távozott a fővárosiaktól Dárdai Pál, és helyette a horvát Ante Coviccal fogja megkezdeni a bajnoki menetelését. A fővárosiak célja nem más, mint a stabilitás megőrzése ebben a szezonban is, amit a középpálya megerősítésével szeretne az új mester elérni. A fővárosiak két komoly mérkőzéssel indítják a szezont, az első körben a címvédő Bayern München együtteséhez látogatnak, a másodikban pedig a Wolfsburg csapatát fogadják. A fiatal belga Lukebakio érkezése, komoly érdekességeket tartogat. A csapat magja azonban a tavalyi kerethez képest nem igazán változott. Darida, Skjelbred, valamint Ibisevic is maradtak a csapatnál. Első ránézésre ezzel a kerettel a 10. hely környékére lehet várni a fővárosiakat.



Dodi Lukebakio a Hertha történetének legdrágább igazolása.

Photo by Jan-Philipp Burmann/City-Press via Getty Images)

Összességében láthatjuk, hogy a német bajnokság második fele nagyon kiegyenlített, sok múlik azon, hogy a csapatok mire lesznek képesek egymás ellen.