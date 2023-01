A Borussia Dortmund továbbra is szeretné megtartani Jude Bellinghamet, és ennek érdekében hajlandó nagyon mélyen a zsebébe nyúlni.



Jude Bellinghamért számos klub sorban áll a piacon. A hírek szerint az angol válogatott játékosát a Real Madrid, a Manchester City és a Liverpool is szeretné megszerezni. A Sky Sports arról számolt be, hogy a felsorolt klubok közül a Liverpool lehet a befutó, amely akár 150 millió eurót is képes lenne ajánlani a játékosért.



Úgy tűnik azonban, hogy a Borussia Dortmund nem akarja beadni a derekát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megtartsa sztárját.



A Bild szerint a német klub készen áll új ajánlatot tenni Bellinghamnek, akit évi 15 millió eurós fizetéssel marasztalna. A cikk szerint a Dortmund márciusban kezdi majd meg a tárgyalásokat a labdarúgó képviselőjével, Mark Benettel.



A 19 éves játékos jelenlegi szerződése 2025-ig szól, amit a klub 1 évvel szeretne meghosszabbítani. Amennyiben Bellingham elfogadja az ajánlatot, a dortmundiak legjobban fizetett játékosává válhat.



Bellingham ebben a szezonban 23 mérkőzésen 10 gólt és 4 gólpasszt jegyzett a Bundesligában.

Borítókép: Edith Geuppert – GES Sportfoto/Getty Images