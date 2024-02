Thomas Tuchel legkésőbb az idei szezon végén elhagyja a Bayern München együttesét. A német azonban valószínűleg nem marad sokáig munkanélküli. Christian Falk beszámolója szerint az egyik Premier League klub már felvette a kapcsolatot az edzővel.

A héten a bajor klubnál úgy döntöttek, hogy a nyáron a legjobb megoldás egy újabb edzőváltás lenne. Tuchel már megegyezett az elválás feltételeiről.



A médiában olyan információk is megjelentek, hogy az FC Barcelona és a Manchester United is érdeklődik a német alkalmazása iránt. Ezt Christian Falk is megerősítette.

Az újságíró szerint Tuchel jövője az Old Traffordon folytatódhat. Sőt, a Vörös Ördögök már korábban is felvették a kapcsolatot a német edzővel.







„Thomas Tuchel a nyáron szeretne visszatérni Angliába. A Bayernnél gyakran beszélt arról, hogy a Premier League-ben mi a jobb. Ez nem volt pozitív hatással a müncheni munkájára” - árulta el Falk.

„Most esélye van arra, hogy nyáron visszatérjen Angliába. A Manchester United magasan szerepel a listáján. A klub képviselői és Tuchel környezete között már korábban is voltak kapcsolatok. Ha Eriket kirúgnák, biztosan meghallgatnák.”

„De a Unitednek nem kellene túl sokáig várnia. Az FC Barcelonának is van esélye Tuchelnél, ha Deco szerint ő az első számú jelölt Xavi utódjaként” – tette hozzá.

Borítókép: Getty Images