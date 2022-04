Sajtóhírek szerint úgy tűnik, hogy továbbra is a Bayernben fog játszani Robert Lewandowski a következő idényben.

Csütörtökön Lewandowski találkozott ügynökével, Pini Zahavival, hogy elbeszélgessenek a lengyel támadó további terveiről.

Lewandowski szerződése 2023-ban jár le a bajoroknál és egy utolsó nekirugaszkodást még szeretne vagy Münchenben, vagy máshol.

A Bild szerint a Mundo Deportivo által leírtak alapján Zahavi nem kötött megállapodást Lewandowskival. Az idén nyári eladásáról sem esett szó.

A hírt a Dariao. AS is megerősítette, azonban azt is elmondta, hogy a Bayern nem tervezi eladni Lewandowskit a 2023-as szerződése előtt.

Korábban összefüggésbe hozták a Barcelonával a lengyel támadót, hogy megoldják a góllövési problémáikat és egy szupersztárt igazoljanak le. Azonban sem a katalánoknak, sem a lengyelnek nincs nagy mozgástere a kérdésben.

Forrás: Football-espana.net