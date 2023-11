A Német Kupa legutóbbi fordulójában búcsúzott a címvédő RB Leipzig mellett a Bayern München is, a bajnokcsapat egy harmadosztályú ellenféllel szemben maradt alul. És ez még nem minden…

Ugyanis az OptaFranz statisztikai felület kutatása alapján harminc éve fordult elő utoljára az, hogy az élvonalbeli csapatok közül mindössze hatan jussanak a kupa legjobb 16 együttese közé.

A Német Kupa második fordulójának legnagyobb kudarca egyértelműen a Bayern München veresége. A bajorok 1-2-re kikaptak az 1. FC Saarbrücken ellen, amely csak a 15. helyen áll a harmadik ligában. Ez már a harmadik szezon egymás után, hogy a bajorok kiesnek a Német Kupa második fordulójában.

A 2022-es finalista SC Freiburg is búcsúzott a versenytől (1:3 a másodosztályú Paderbornnal szemben). Más másodosztályúak is nyertek a legjobb ligás csapatok elleni mérkőzéseken. A Kaiserslautern 3-2-re legyőzte az 1. FC Köln együttesét, a Hertha Berlin pedig 3-0-ra az 1. FSV Mainzot. Ezen kívül az RB Leipzig, a TSG Hoffenheim és az Union Berlin is kikapott, de azonos szintű riválisok elleni mérkőzéseken. Mindannyian 0:1 arányban maradtak alul, a Wolfsburg, a Borussia Dortmund és a VfB Stuttgart ellen.

Az első forduló is hozott meglepetéseket, többek között a harmadosztályú Unterhaching 2-0-ra legyőzte az Augsburgot, a negyedosztályú FC 08 Homburg pedig 3-0-ra a Bundesligát képviselő Darmstadtot. A Regionalliga délnyugati csoportjában szereplő csapat még játékban van, hiszen legutóbb kiejtette a SpVgg Greuther Fürth együttesét.

A Bundesligából hat csapat – az Eintracht Frankfurt, a Borussia Mönchengladbach, a Vfl Wolfsburg, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen és a VfB Stuttgart – játszik a 8 közé jutásért.

Az 1992/1993-as szezonban fordult elő mindez utoljára, akkor azonban még egy érdekesebb helyzet állt elő: az amatőrökből álló Hertha BSC tartalékcsapata bejutott a döntőbe. Ez az egyetlen eset, amikor a második csapat játszott a döntőben.

Borítókép: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images