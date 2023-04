A Borussia Mönchengladbach igazgatója, Roland Virkus megerősítette, hogy Marcus Thuram nem hosszabbítja meg lejáró szerződését a Bundesliga-csapattal. A francia csatár az Inter, a Barcelona és a Chelsea célpontja is.

Thuram, aki ebben a szezonban 28 mérkőzésen 16 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, nem hosszabbítja meg a lejáró szerződését a Borussiával.

„Mindkét játékossal [Thuram és Ramy Bensebaini] nyíltan kapcsolatban álltunk, és tudtunk az álláspontjukról. Kár, hogy nem hosszabbítják meg a lejáró szerződésüket, mert mindketten sokat adtak nekünk az elmúlt négy évben. És azt is megértjük, hogy a szurkolóink csalódottak, hogy ők ketten nem maradnak.”

„De az elmúlt években mindig is az utunk része volt, hogy ilyen tehetséges játékosokat szerezzünk, hogy továbbfejlesszük őket - és egy bizonyos ponton el kell engednünk őket, mert nem tudjuk örökké magunknál tartani. Ideális esetbe egy vonzó átigazolási díjat kapunk értük. Természetesen nem jó, hogy ez most nem így lesz. De: Mindkét srác olyan játékos, aki képes lehet a különbségre. Mindketten segítettek minket sportszakmailag az elmúlt években, és most is ezt teszik.”

Borítókép: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images