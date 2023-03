Még be sem mutatkozott a Bayern München kispadján, máris arról szólnak a hírek, hogy Thomas Tuchel egyik nyári kiszemeltje egykori játékosa, Mason Mount lehet.

A Chelsea nem szeretné ingyen elveszíteni a játékosát, akinek jövő nyáron lejár a kontaktusa, és The Guardian szerint azért is lenne kézenfekvő választás Németország, mert Tuchel alatt remekül teljesített Mount, a Bajnokok Ligája döntőjében például ő adta a gólpasszt Kai Havertznek a Manchester City ellen 2021-ben, és ugyanebben az évben ő volt a kékek legeredményesebb futballistája is.

Persze nem csak ők akarják megszerezni a 80 millió euróra becsült középpályást, a Liverpool és a Manchester United szintén örömmel látná soraiban a londoniak saját nevelésű labdarúgóját.

Borítókép: Getty Images / Valerio Pennicino - UEFA