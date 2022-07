Thomas Müller nagyszerűen reagált a rajongója furcsa kérdésére.



A német bajnok Bayern München jelenleg egy amerikai turné keretein belül készül a szezonra. Julian Nagelsmann csapata szerdán a DC United ellen aratott 6-2-es győzelemmel kezdte meg a felkészülését, vasárnap pedig az angol bajnok Manchester City ellen lépnek pályára.



Az elmúlt napokban a szurkolóknak lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyenek a Bayern washingtoni edzésein. A DC United elleni meccs előtt pedig a rajongók egyik nagy kedvence, Thomas Müller vállalkozott rá, hogy kioszt néhány autogramot. A jókedvű eseményen az egyik rajongó nem tétlenkedett és azonnal nekiszegezte kedvencének a kérdést, átigazol-e az Arsenalba.



Müllert a meglepő felvetésre, fejét csóválva reagált és többször elismételgette, hogy nem, majd elnevette magát. Bár a reakciója rendkívül őszinte és zseniális volt, a reménykedő rajongó szívét minden bizonnyal összetörte vele.



I asked Thomas Müller if he’ll come to Arsenal and this was his answer pic.twitter.com/4wPk0r9Ccj