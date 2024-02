A Xabi Alonso által irányított Bayer Leverkusen elleni blama után a bajorok játékosa, Thomas Müller rendkívül dühösen nyilatkozott a Sky Sportsnak.



A német válogatott játékos nem fogta vissza magát, és ingerülten mondta el, hogy nagyon dühös a pályán látottak miatt: "Hogy őszinte legyek, dühös vagyok. Lényegesen jobb dolgokat mutatunk az edzéseken. Jó, hogy érezzük a nyomást, de kell az energia és a szabadság. Ez hiányzik a játékunkból.”



„Néha rólunk, a játékosokról is kell beszélnünk. Nem csak az edzőről van szó. Sok nemzetközi szintű játékosunk van a legmagasabb szinten, javítanunk kell a játékunkon…” – mérgelődött Müller.

Leroy Sané sem bírta jól a vereséget, ő a találkozó során egy kamerával „veszett össze”, egy ingerült pillanatában ugyanis egyenesen beleütött az őt rögzítő készülékbe.

lovely to see sane giving his pov of things pic.twitter.com/x002vNTuyt