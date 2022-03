Thomas Müller, a Bayern München labdarúgója a szerencse fontosságát is kiemelte azt követően, hogy csapata kedden gólerős játékkal legyőzte a Salzburgot, és negyeddöntőbe jutott a Bajnokok Ligájában.

A támadó a 7-1-re megnyert mérkőzésen - amellyel összesítésben 8-2-re bizonyultak jobbnak a bajorok - együttese ötödik és hatodik találatát szerezte. Müller az összecsapás után viszont azt hangsúlyozta, hogy az osztrák vendégek a találkozó elején rögtön előnybe kerülhettek volna.



"Mindig függsz az ilyen pillanatoktól, de ezúttal mellettünk volt a szerencse is, ami Salzburgban teljesen hiányzott" - utalt az 1-1-re végződött első felvonásra Müller.



Julian Nagelsmann, a Bayern vezetőedzője kiemelte: játékosai a pálya minden részén nagyszerű teljesítményt nyújtottak.



"Rengeteg akciót kezdeményeztünk szép játékkal, ezekből aztán nem is mindig voltunk eredményesek. Ennek ellenére hét gólig jutottunk. Ez egy kiváló mérkőzésünk volt" - értékelt a tréner.



Manuel Neuer, a bajorok kapusa és csapatkapitánya kifejtette: ezúttal egy másik arcukat sikerült megmutatniuk. Stabil volt a védekezésük, ellenfelüknek nagyon kevés esélyt adtak, ami bizakodásra ad okot számukra a folytatást illetően.



A müncheniek gólfelelőse, Robert Lewandowski három találattal és egy gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. A mérkőzés legjobbjának megválasztott lengyel támadó a klubszezonban 35 tétmérkőzést követően 42 találatnál jár, a BL-ben nyolc meccsen 12 gól a mérlege. A most zajló kupasorozatban csak két összecsapáson nem volt eredményes, és másodszor zárt mesterhármassal két duplája mellett. Karrierje során a BL-ben 104 mérkőzésen 85 gólnál jár.

"Természetesen nagyon örülök, hogy három gólt szereztem az első félidőben, de a legfontosabb az volt, hogy mielőbb biztosítsuk be a győzelmünket és a továbbjutásunkat. Én mindig nagy kedvvel támadok és veszem célba az ellenfél kapuját, fontos, hogy a pályán mindig mindenki tudja és tegye a dolgát" - nyilatkozta a lengyel csatár.



Lewandowski nem először szerzett a BL-ben ilyen rövid idő alatt mesterhármast, 2019-ben a Crvena zvezda ellen 12 perc kellett neki ehhez. A mostani triplája már a 23. percre összejött, ami a legkorábbi mesterhármas a BL történetében, de nem a leggyorsabb. A rekordot Bafétimbi Gomis tartja, aki 2011-ben az Olympique Lyon játékosaként 8 perc alatt jutott három találatig a Dinamo Zagreb 7-1-es legyőzése során. Utána Mike Newell jön a sorban 9 perccel (1995, Blackburn Rovers-Rosenborg 4-1), majd Raheem Sterling (2019, Manchester City-Atalanta 5-1) és Cristiano Ronaldo (2015, Real Madrid-Malmö 8-0) következik, Lewandowski mostani produkciójához hasonlóan 11-11 perccel.



Matthias Jaissle, a Salzburg vezetőedzője a súlyos vereség után próbált a pozitívumokba kapaszkodni, például abba, hogy a nyolcaddöntős csapatok közül az övé volt a legfiatalabb.



"Persze, ettől most még nehéz és fájdalmas. Nagyon kemény este volt ez számunkra, de már más együttesekkel is történt hasonló. Egy ilyen élcsapat ellen kiváló teljesítményt kell nyújtani, mi pedig ezzel most adósak maradtunk" - mondta Jaissle.



Rasmus Kristensen, a Salzburg védője azt nyilatkozta: ezúttal egy másik szinten lévő riválissal mérték össze magukat, és bár voltak lehetőségeik, ha azokat nem használják ki, azzal nehéz helyzetbe hozzák magukat.



Az európai kupaporondon már több osztrák gárda futott bele méretes vereségbe. A negatív rekordot az FC Tirol tartja, amely 1990 októberében 9-1-re kapott ki a Real Madridtól. Két együttes, az Austria Wien és a Linzer ASK szenvedett vereséget hétgólos különbséggel - utóbbi 1977 szeptemberében az Újpesti Dózsától kapott ki 7-0-ra -, míg a Salzburghoz hasonlóan hatgólos különbséggel maradt alul korábban a Wiener SC, az SSW Innsbruck, a Rapid Wien és a Grazer AK.

