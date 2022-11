A németeknél töltött szezonjai alatt mindent megnyert, amit csak lehetett.

Benjamin Pavard, a Bayern játékos elismerte, nem utasítana el reflexből egy új kihívásokban gazdag lehetőséget.

Pavard fontos játékosa a Bundesliga-címvédő csapatnak, akit 2019-es csatlakozása óta folyamatosan környékeznek meg nagy klubok.

Szerződése 2024-ben jár le, így ha úgy döntene, hogy nem akar új kontraktust aláírni, valószínűleg az elkövetkező átigazolási szezonok valamelyikében eladná őt a müncheni alakulat.

„Nem, még nem voltak konkrét megbeszélések, egyelőre csak a vb-re koncentrálok.”



„Nagyon tisztelem a Bayern-t, megtanultam a legmagasabb szinten játszani itt. Megtiszteltetés ezt a mezt viselni.”

„Nem vagyok ellene azonban egy új projektnek, talán épp itt az ideje, hogy felfedezzek egy új országot, kultúrát.”

