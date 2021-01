Combközelítő izmának sérülése miatt még nem mutatkozhat be új klubjában, a német labdarúgó-bajnokságban második RB Leipzigben a magyar válogatott Szoboszlai Dominik.

A 20 éves futballista kedden, lipcsei hivatalos bemutatásakor mondta el, hogy ezzel a problémával már Salzburgban is küzdött, hosszabb ideje fájdalomcsillapítók segítségével játszott.



"Előre tekintek, és amilyen gyorsan csak lehet, vissza akarok térni a pályára" - nyilatkozta Szoboszlai, aki december 17-én, 20 millió euróért írt alá a Leipzignél, és most szombaton, a Borussia Dortmund elleni rangadón mutatkozhatott volna be az együttesben.

"Jelenleg nem tudok játszani, a cél, hogy minél előbb elkezdhessem újra az edzéseket, hogy ne csak 80-90 százalékot tudjak nyújtani a pályán" - mondta Szoboszlai, aki várhatóan februárban térhet csak vissza.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images