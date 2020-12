Szoboszlai Dominik az RB Leipzig labdarúgócsapatához szerződött a Salzburgtól. A 20 éves magyar válogatott középpályás a német klub honlapja szerint négy és fél éves, 2025 júniusáig szóló szerződést írt alá csütörtökön.

Sport365.hu - Hivatalos! A Red Bull Leipzig szerződtette Szoboszlait A 20 éves középpályás az osztrák bajnok Red Bull Salzburgtól érkezett a német együtteshez. A fiatal középpályás a 17-es számot fogja viselni majd új klubjában, ahová 2025-ig írta alá szerződését. Dominik Szoboszlai RB Leipzig pic.twitter.com/qqU4MMqVjN - Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 17, 2020 A klub honlapja szerint Szoboszlai leginkább a középpálya közepén tud játszani, de bevethető bal oldalon is.

Miért most:

Egy csiszolatlan gyémánt volt Szoboszlai a futball életben, de a mai nap már azt mondthatjuk, hogy ezt a jelzőt kinőtte, és mára már folyamatosan egyre nagyobb figyelem és nyomás nehezedik rá. Ezt, ha jól tudja kezelni, akkor ténylegesen nagy karrier előtt állhat, hiszen szorgalma, alázata és tehetsége adott ehhez. A Salzburgnál egyértelműen alapemberré nőtte ki magát, ahol az idei bajnoki szezon során 11 mérkőzésen 4 gól és 7 gólpassz áll a neve mellett. Fogalmazhatunk úgy, hogy az előző szezonja kiemelkedő volt, viszont az idei mindenkiben megerősítette, hogy a fejlődése érdekében tovább kell lépnie egy szintet.

Beilleszkedés:

Nyelvi problémája nem lesz, hiszen tökéletesen beszéli a német nyelvet, emellett válogatottbeli csapattársai, Gulácsi Péter és Willi Orbán is biztosítja számára a megfelelő közeget. A tehetség nem mindig elegendő a sikerhez, most rengeteg szempár fogja figyelni minden labdaérintését új klubjában, ennek elviseléséhez pedig fejben kell nagyon erősnek lennie. Mindenki azt várja tőle, hogy egyből a legjobb legyen, de ne felejtsük el, hogy egy szintlépésnél fontos a fokozatosság. Még mindig csak 20 éves, így rengeteg ideje van fejlődni. A Red Bull Salzburg a tökéletes kezdet volt, és most az RB Leipzig is egy jó döntésnek bizonyulhat.

A hazai közönség minden reményét ebbe az ifjú titánba öli, tőle várják a magyar válogatott sikerét, és most a Leipzignél is olyat várnak tőle, amit még eddig senkitől. 20 évesen Puskás Ferenchez hasonlítgatják, és a Real Madridban szerették volna látni, végül ennek még nem jött el az ideje, de ki tudja, mit hoz a jövő….

Teljesítmény:

"Olyan, mint Kai Havertz. Januárban eligazolhat az RB Leipzigbe, de meg vagyok győződve arról, hogy Európa minden csúcsklubja figyelemmel követi őt, beleértve az FC Bayern Münchent is" - mondta Matthäus a Munchner Abendzeitungnak.

A Salzburg vezetőedzője, Jesse Marsch főleg 3-4-1-2 / 3-1-4-2, vagy 4-4-2-t felállást alkalmazott. Szoboszlai játszott szélsőként, de támadó középpályásként is. A fiatal magyar tehetség általában igyekszik szabaddá tenni magát, hogy megjátszható legyen, hogy aztán vertikális passzolási lehetőségeket biztosítson csapattársai számára. A 20 éves futballista megérti, hogy nem szabad mindig az ellenfél blokkjában elhelyezkedni, mivel ott nem tud sok passzt kapni. Ezekben a helyzetekben teret teremt magának. Szoboszlai fiatal játékos, aki szereti, ha a labda nála van, és frusztrált, amikor nincs.



Fotó: totalfootballanalysis.com

Szoboszlai nagyon jó kezek alatt lesz Julian Nagelsmann, a magyar válogatott kapus Gulácsi Pétert és a védő, Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig vezetőedzőjénél, akit „Baby Mourinhónak” is szoktak nevezni. A mindössze 33 éves edző, egy igazi tökös játékot játszat a csapatával, aminek meg is van az eredménye a bajnokságban (jelenleg is a 3. helyen állnak) és az európai kupaporondon is. Nem mellesleg a nézők szívét is elcsábították már a támadójátékukkal.

Nagelsmann az elődöntök történetének legfiatalabb edzője lett, és már most úgy állítják be, hogy taktikailag erősebb, mint Pep Guardiola. A trófeák még mindig váratnak magukra, de az eredmények és a modern futball miatt egyértelműen az egyik legígéretesebb szakember. Az, hogy megmentette a Hoffenheim csapatát a kieséstől, amikor 2016-ban 28 évesen átvette az edzői posztot elképesztő teljesítmény, majd egy szezon múlva már a Bajnokok Ligájába vezette az együttest. Azóta a beceneve "Baby Mourinho". A Leipzig csapatában már elég nagy nyomást gyakorol a Bayern Münchenre és a Borussia Dortmundra.



Fotó: totalfootballanalysis.com

"Julian taktikailag még erősebb, mint a Guardiola" - mondta Lutz Pfannenstiel, a Hoffenheim volt szakembere. Nagelsmann a taktikai sokoldalúságat képviseli, könnyen vált a játékrendszerek között. Emellett fontos számára, az emberi, empatikus megközelítés, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a játékosaiból.



Ő maga korán megtanulta vállalni a tetteiért a felelősséget, miután apja fiatalon meghalt. Érdekesség, hogy egyszer együtt dolgozott egy lótanárral, hogy jobban kommunikáljon.

Szoboszlai gyengeségei:

Ha figyelembe veszünk minden szempontot, és megjegyezzük, hogy még mindig csak 20 éves, de máris kiváló teljesítmény nyújtott a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is, akkor könnyű azt kijelenteni, hogy Szoboszlai készen áll az Ausztrián kívüli életre a labdarúgásban. Az éremnek azonban van még egy oldala, mivel Szoboszlai nem mindig képes megmutatni tehetségét. Ez teljesen érthető, mivel szinte lehetetlen, hogy egy fiatal játékos minden egyes meccset ugyanazon a magas szinten hozzon le. Vessünk egy pillantást a két legnagyobb gyengeségére.

Először is rengeteget kell még dolgozni a hanyagságán, amivel néha nehéz helyzetbe hozza a csapatát. Több helyzetben is megfigyelhető, hogy a magyar futballista jobban törődik a játékstílusával a hatékonyság helyett. Másik problémája, hogy gyakran tovább cipeli a labdát, mint kellene. Természetesen remekül bánik a játékszerrel, de bizonyos helyzetekben hatékonyabb lenne, ha hamarabb továbbítaná azt a csapattársának.



Fotó: totalfootballanalysis.com

Szoboszlai határozottan készen áll ígéretes karrierjének következő lépésére. Ugyanakkor egyértelműen dolgoznia kell a hiányosságai kijavításán, mivel gyakran túl sokáig marad nála a labda. A magyar focista potenciálisan az egyik legjobb játékos lehet, amelyet hazája az elmúlt években látott, de folytatnia kell szellemi és technikai tulajdonságainak javítását.



Forrás: totalfootballanalysis.com/ hln.be/ fotbolltransfers.com

Borítókép: RBLeipzig/Twitter