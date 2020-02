Elmarad a Borussia Mönchengladbach mérkőzése a német labdarúgó bajnokságban. Ennek az oka, egy várható szélvihar, a Chiara.



A Chiara a legerősebb vihar a térségben 2013 óta, óránkénti 130 kilométeres széllökések is kísérhetik.



A német meteorológiai intézet tájékoztatása szerint vasárnap az ország északi és középső területein, hétfő reggel pedig a déli részeken tombol majd.



Egyelőre nem tudni, hogy mikor pótolják a 15.30 órára kiírt meccset.



Hollandiában a vasárnapra tervezett bajnoki mérkőzéseket lemondták így az Utrecht–Ajax, a Sparta Rotterdam–Den Haag, az AZ–Feyenoord és az Emmen–Twente találkozót sem fogják a hétvégén megrendezni.



A vihar miatt a Premier League-ben lejátszandó Manchester City-West Ham United találkozó is elmarad, és kérdésessé vált a Sheffield meccse is.





Borítókép: Facebook.com/ Borussia Mönchengladbach