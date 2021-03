Az első számú jelöltnek tartott Ralf Rangnick kijelentette, szívesen lenne a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

"Ez egy olyan állás, amely senkit nem hagy hidegben Németországban. Alapvetően bármit el tudok képzelni. Számomra elsősorban időzítés kérdése, és jelenleg szabad vagyok" - mondta szerdán a 62 éves Rangnick.



A szakember legutóbb az RB Leipzignél dolgozott, de korábban megfordult a Schalke 04, az 1899 Hoffenheim, valamint a Hannover és a VfB Stuttgart kispadján is.



Joachim Löw szövetségi kapitány kedden jelentette be, hogy a tavalyról idén nyárra halasztott Európa-bajnokság után nem folytatja munkáját a válogatottnál. Az edző 2006 óta irányítja a nemzeti csapatot, amellyel 2014-ben világbajnok, 2010-ben pedig vb-bronzérmes lett, 2008-ban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, 2017-ben pedig a Konföderációs Kupát nyert. Eddig rekordot jelentő 189 mérkőzésen irányította a német válogatottat, és az Európa-bajnokság végéig akár a 200 összecsapásig is eljuthat kapitányként.



Távozásának bejelentése óta két honfitára, Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője, továbbá az RB Leipziget irányító Julian Nagelsmann kijelentette, hogy jelenleg nem foglalkoztatja a kapitányi poszt.

A német válogatott a nyári Eb-n a világbajnok franciákkal, a címvédő portugálokkal, valamint a társrendező magyarokkal szerepel azonos csoportban.

Borítókép: Matthias Kern/Bongarts/Getty Images