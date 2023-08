A 25 éves védő szombaton mutatkozott be a Bundesligában: együttese 2-1-es vereséget szenvedett a honfitársát, Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburgtól, ráadásul a debütálása nem sikerült jól, mivel az ő öngóljával szerzett vezetést a rivális.

"Az első bajnoki nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Nem tudtunk itthon nyerni, de bízunk benne, hogy a következő fordulóban miénk lesz a három pont" - mondta az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban Szalai, aki egy hónapja igazolt a kék-fehérekhez.

"Ami a csapatban betöltött szerepemet illeti, a belső védelem bal oldalán, illetve a közepén kaptam egyelőre lehetőséget a felkészülés során. Ezeken a posztokon számít rám a szakmai stáb és azt szeretnék, ha vezéregyéniséggé válnék a csapatban, azaz én irányítanám majd a többieket" - mondta a magyar válogatott helyettes csapatkapitánya.

Szalai arról is beszélt, hogy a nemzeti együttesben, valamint eddigi klubjaiban - Mezőkövesden, a ciprusi Apollón Limasszolban és a török Fenerbahcéban - szerzett tapasztalataival komoly személyiségfejlődésen esett át.



"Egy szerepváltáson, illetve fejlődésen mentem keresztül, ez annak is köszönhető, hogy a klubjaimban tudtam lépcsőről lépcsőre egyre feljebb menni a ranglétrán. A játéktudásomat is tudtam fejleszteni, emellett pedig rengeteg tapasztalatot szereztem" - fogalmazott, majd kiemelte, hogy szeretne segíteni a Hoffenheimnek visszakerülni arra szintre, amelyet pár éve képviselt.

A célokat illetően úgy fogalmazott, klubszinten szeretne stabil játékosa lenni a Hoffenheimnek, jó helyezéseket elérni a Bundesligában és - ha nem is feltétlenül ebben a szezonban, de - eljutni a nemzetközi kupaporondra.

"Mindenképpen szeretnék két világversenyen is szerepelni majd" - mondta a válogatott kapcsán Szalai, majd zárógondolatként megjegyezte, nagyok az elvárásai saját magával szemben, szeretne nagyon sokat fejlődni és minél jobban teljesíteni, ezért minden nap azon dolgozik, hogy ez sikerüljön.

A Hoffenheim legközelebb szombaton lép pályára a német bajnokságban, az újonc Heidenheim lesz az ellenfele.

