Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott és a német bajnokságban szereplő Mainz csatára szeretné minél előbb bepótolni a műtétje miatti lemaradását.

A 34 éves futballista a Játékidő Alapítvány jótékonysági akcióján vett részt hétfőn és az M1 aktuális csatornának elmondta, alapítványával már a karácsony előtti időszakra megszervezték ezt az eseményt, de akkor sérülése és kórházi kezelése miatt nem tudták lebonyolítani.



"A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ kért tőlünk segítséget. Elsősorban színes nyomtatókra és táblagépekre volt szükségük, utóbbira azért, hogy a koronavírus-járvány időszakában az online oktatásban segítségükre legyen a gyerekeknek, valamint kikapcsolódásra és az élményeik megörökítésére tudják használni" - nyilatkozta a 78-szoros válogatott támadó, aki arról is beszélt, hogy december 21-i műtétje után sikeresen felépült, és örült annak, hogy az elmúlt hétvégén - ha csereként is, de - pályára tudott lépni a Mainzban.



"Ez egy másfajta sérülés volt, mint amikor valakinek a térdével, vagy a bokájával van problémája, nyilván egy fejsérülés kezelése bonyolultabb, de köszönöm a szurkolóknak a bíztató üzeneteket, ezek sokat jelentettek" - mondta Szalai.



A csatár hozzátette, az a célja, hogy minél előbb bepótolja az elmúlt időszak lemaradását, aztán minél több játéklehetőséghez jusson a Mainzban, mert csak így lehet hasznára a magyar válogatottnak. A nemzeti csapat következő összetartásán, mint mondta, szeretne százszázalékos erőállapotban megjelenni.



A Bundesligában 10. Mainz szombaton a szintén magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató, ötödik Freiburg vendége lesz a 22. fordulóban.

Borítókép: Twitter.com/UEFA EURO 2024